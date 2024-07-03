Эксперты составили топ лучших мест для летней рыбалки в России

Эксперты сервиса путешествий Туту составили список лучших мест для летней рыбалки в России.

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Одним из лучших направлений для рыбаков сервис назвал озеро Байкал. Здесь подвержен ограничениям только вылов омуля — на него можно охотиться только в специально отведенных зонах. Здесь можно встретить налима, леща, окуня, сазана, хариуса и другие виды рыб.

Еще одно направление — Астраханскую область. Здесь рыбаки останавливаются как на Волге, так и в Ахтубе — левом рукаве реки. В дельте Волги находится множество рыболовных баз, где охотятся за сомом, судаком, окунем, щукой и карпом. Кроме того, в рейтинг вошла Карелия и Онежское озеро. Там водятся окунь и хариус.

Жителям столицы рекомендуют выбрать для рыбалки Истринское водохранилище, где можно бесплатно ловить щуку, леща, окуня и другие виды рыб.

Рыбаки, отправляющиеся в Ростовскую область, могут рассчитывать на поимку леща, толстолобика, окуня, сельди и щуки как в Доне, так и в его левом притоке — Маныче, передает Pravda.ru.

Увлеченные рыбалкой люди отметили 27 июня Всемирный день рыболовства. Около 360 тысяч рыбаков-профессионалов и около 15 миллионов любителей рыбалки живут в нашей стране. По данным Федерального агентства по рыболовству, в столице и области насчитывается больше двух миллионов людей, увлеченных рыбалкой. «Вечерняя Москва» решила отыскать пять мест в столичном регионе, которые придутся по вкусу любителям крючка и поплавка.