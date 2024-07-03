Что посмотреть туристу на Алтае: топ необычных мест

Отдых в Республике Алтай – пример удачного компромисса и для тех, кто предпочитает лежать на берегу водоема, и для любителей турпоходов на природе. Его нередко называют колыбелью мира, поскольку считается, что именно здесь зародилось человечество. В последнее время туристический поток в республику стремительно вырос, а в 2024 году эксперты прогнозируют рост еще на 5 %. О самых удивительных и загадочных местах Алтая – в материале «ФедералПресс».

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Как добраться

Добраться до столицы Республики Алтай можно как на самолете, так и на поезде, автобусе или личном автотранспорте.

Авиаперелеты, безусловно, помогают сэкономить время и избежать длительной дороги. К тому же насладиться красотой можно уже во время полета – горы видны из иллюминатора. С другой стороны, авиабилеты могут ударить по кошельку, если их приобретать незадолго до путешествия.

Альтернативным решением для любителей неспешного, размеренного путешествия станет наземный транспорт. Можно добраться до места назначения на поезде или автомобиле. Времени, чтобы добраться до Алтая, многим потребуется немало, но это ерунда по сравнению с впечатлениями, полученными в пути.

Поезда отправляются из разных городов до конечной станции в городе Бийск. Отсюда до Республики Алтай остается около 80 километров. На автобусе или машине преодолеть их можно всего за пару часов.

Ключевая транспортная артерия

Основная дорога, которая пролегает через многочисленные достопримечательности Алтая – Чуйский тракт. Трасса ведет из Новосибирска через Барнаул и мимо Горно-Алтайска в Монголию. Саму автотрассу уже можно назвать достопримечательностью.

Именно здесь можно увидеть памятник нулевому километру, который находится неподалеку от музея Чуйского тракта. В общей сложности протяженность автотрассы составляет 968 километров. Это настоящая мечта для автомобилистов, поскольку дорога ровная.

В то же время, помимо практичности, трасса еще и безумно красива. Бытует поверье, что надо умыться водой из Катуни, чтобы задобрить духов. Чуйский тракт берет начало в Чемальском районе, а дальше петляет по долинам рек, между десятков горных хребтов, пересекая степи и перевалы.

Как добраться

Нужно доехать до Бийска, откуда берет историческое начало Чуйский тракт. Оттуда уже можно отправиться на том виде транспорта, который турист предпочитает. Это может быть автобус, автомобиль или поезд.

Перевал Чике-Таман

Место довольно знаменитое. В XX веке исследователи писали об этом перевале как о коварном месте. Путешественника ждал крутой подъем, резкие спуски по серпантину и другие трудности. Проектировал старую дорогу автор романа «Угрюм-Река» Вячеслав Шишков, который был еще и талантливым инженером.

Трасса из-за особенностей рельефа была довольно опасной, и порой на ней не могли разъехаться две машины. При этом дорога соединяла между собой поселения и приносила жителям пользу. Когда-то здесь велась очень оживленная торговая деятельность: шли монгольские, индийские и китайские караваны, нагруженные специями, тончайшим шелком, белоснежным фарфором и прочими, дефицитными в то время товарами.

На сегодняшний день здесь проложена хорошая автодорога, а прежняя поросла травой.

Перевал Чеке-Таман красив в любое время года. Здесь обязательно нужно остановиться на смотровой площадке, где с Теректинского хребта открывается умопомрачительный вид. Здесь же можно приобрести массу интересных вещей как себе, так и в подарок близким.

Как добраться

Перевал расположился на 685 километре Чуйского тракта, в 320 километрах от Бийска и в 75 километрах от Семинского перевала.

Гейзерное озеро

Одна из достопримечательностей Алтая – гейзерное озеро. В свое время это место было хорошо распиарено, и сейчас сюда съезжаются толпы туристов. Озеро небольшое, но довольно необычное. Оно расположено прямо на Чуйском тракте, к нему ведут удобные тропы. Это красивая локация, до которой можно добраться на любом транспорте.

На дне бьют термальные источники, а благодаря голубой глине и илу на поверхности образуются необычные круги. Яркий цвет воды и необычные рисунки на дне напоминают инопланетные земли из фантастических фильмов о космосе. Кажется, что озеро постоянно в движении. Глубина в водоеме сравнительно небольшая, порядка 2 метров, а вода голубая и прозрачная, поэтому все хорошо видно. За посещение достопримечательности придется заплатить символическую сумму – 100 рублей с человека. Парковка организованная и бесплатная, а до берега озера можно добраться по бревенчатой тропе за несколько минут. Купаться здесь нельзя, дабы не нарушить тот красивый рисунок на дне, который образуется под действием термальных источников. Однако вдоль берега расположено много удобных площадок для пикника или отдыха.

Как добраться

По Чуйскому тракту необходимо доехать до поселка Акташ. Если рассмотреть маршрут в деталях, то он будет выглядеть следующим образом: Бийск – Сростки – Майма – Манжерок – Усть-Сема – Шебалино – Семинский перевал – Онгудай – Иня – Акташ – Гейзерное озеро. Расстояние от Бийска – примерно 463 километра. Из них 3 километра придется пройти пешком.

Путешествие в сердце гор

Вершина Актру – одна из высочайших в Республике Алтай. Высота ее составляет 4044 метра над уровнем моря. В переводе с алтайского «Актру» означает «белый дом». Это объясняется тем, что вся вершина покрыта ледниками, да и большая часть гор тоже.

В разные годы альпинисты всех рангов и мастей, да и просто искатели приключений разбивали в долине с одноименным названием палаточные лагеря и совершали радиальные выходы. Местные считают, что это гора священная. Погода здесь довольно переменчивая, и путешественникам даже в летнее время следует захватить теплые вещи. Вообще ущелье Актру – кладовая троп и маршрутов для трекинга: здесь есть чем заняться любителям длинных пеших прогулок и профессиональным альпинистам.

Список вещей, которые понадобятся для прогулок и жизни в ущелье:

трекинговые палки;

трекинговые ботинки;

гамаши, защищающие обувь и натруженные ноги от попадания грязи, песка, воды и снега;

мембранная куртка.

Альпинист и председатель Федерации скалолазания Омской области Игорь Зданович в разговоре с обозревателем «ФедералПресс» раскрыл секрет популярности Алтая.

«Алтай привлекает своей красотой, да и обстановка здесь гораздо более стабильная. Люди едут сюда за спокойным отдыхом на Родине», – сообщил альпинист.



Как добраться

До долины Актру можно доехать несколькими способами. Например, на автомобиле до поселка Курай – далее либо идти пешком, либо заказать трансфер. Из крупных городов организовывают рейсы до Горно-Алтайска, откуда туристов готовы забрать компании.

В компании с нечистью

Одно из интересных мест на Алтае – гора Чертов палец. С виду она напоминает торчащий из земли палец. Сходство усиливает «коготь», который возвышается на вершине скалы. Отсюда открывается фантастический вид на горы и на панораму Катуни и Алтайских гор. Подняться сюда не составит особого труда даже для начинающего путешественника. Согласно поверьям, здесь открывается космическая энергия. В древности жители Алтая верили, что скала способна исцелять лишенных способности к деторождению мужчин и женщин.

Как добраться

От села Катунь к Чертовому пальцу ведет сначала гравийная, а потом грунтовая дорога, которая, выйдя из поселка, то поднимаясь, то спускаясь, приведет на вершину горы.

Центр притяжения

По словам руководителя туристического агентства Анастасии Дядич, Алтай остается центром притяжения туристов и в этом году. По ее словам, свободные номера на базах отдыха и в отелях найти довольно проблематично.

«Только вчера мы потратили несколько часов на подбор хорошего размещения для наших туристов, и это было два отеля всего по две ночи в каждом! Тенденция размещаться в двух и даже трех локациях на Алтае набирает обороты – туристы понимают, что только так получится максимально посмотреть и почувствовать это уникальное место», – отметила глава турагентства.



Анастасия Дядич добавила, что на Алтае развиваются активные туры: всевозможные трекинги, сплавы, велотуры, а также открываются йога-ретриты.

«Мы несколько лет организуем велогруппы, и интерес к активному отдыху на Алтае только растет: туристическая индустрия развивается, появляются новые интересные и современные отели, в том числе и отели 5*. Теперь это место, где каждый может найти себе и размещение, и занятие по интересам, и полноценно отдохнуть», – резюмировала руководитель турагентства.



А подарок будет?

Во время путешествия по живописным локациям Алтая нельзя оставить себя и своих близких без подарка. К тому же вариантов масса. Едва ли не на каждом шагу можно встретить торговцев. С Алтая можно привести мед, красивые сувениры из кожи и дерева, фиточаи, а также изделия из керамики. В качестве подарка для девочек подойдут тряпичные куклы в национальных нарядах, а для мальчиков – лук со стрелами, статуэтки коней или воинов.

Не стоит забывать и о древнем музыкальном инструменте варган, он же алтайский комус. В древности варган изготовляли из древесины или кости. Особенно ценились сделанные из расщепленного молнией дерева, которое при порывах ветра издавало загадочные звуки. Одним словом, выбрать сувенир не составит особого труда. Любая вещица, привезенная с Алтая с гигабайтами фотографий, будет долго напоминать об этих удивительных местах.