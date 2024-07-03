Эксперты выяснили, что туристы чаще всего забывают в путешествиях

Выяснилось кто и как часто забывает вещи во время поездок.

© РИА Новости

Как пишут «Известия», Збольшинство россиян (89%) активно путешествуют по стране. 39% опрошенных делают это трижды в год и чаще, 36% — два-три раза в год. И лишь 8% отправляются в поездку раз в два-три года и реже.

Как правило, российские туристы берут с собой достаточно много вещей.

Россияне признались, что страдают забывчивостью в путешествиях. Оказалось, что 67% женщин и 62% мужчин хотя бы раз оставляли что-то в поездке. Самые забывчивые путешественники — молодежь до 18 лет (81% из них хотя бы раз забывали что-то во время отпуска) и в возрасте от 18 до 25 лет (72%). А вот реже всего оставляют вещи люди старшего поколения (60 лет и старше) — 57% респондентов.

Чаще всего люди забывают одежду (41%), электронику (25%) и туалетные принадлежности (20%), а также украшения и аксессуары (14%). Реже оставляют обувь (6%), книги и журналы (6%), чемоданы и сумки, а также документы (по 5%). Забывают россияне вещи в основном в отелях или апартаментах (56%). Среди видов транспорта оставленные вещи находят преимущественно в самолетах (18%).

Ранее "СП" писала, что стало известно, россияне из каких регионов «устали» больше всех.