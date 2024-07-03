На Азовском море откроются новые курорты

Вдоль всего побережья Азовского моря - а это сотни километров песчаных пляжей - в ближайшие 15 лет появится два десятка туристических кластеров, каждый из которых будет иметь свою "фишку" - от виндсерфинга до грязелечения. Такие планы есть в разработанной стратегии развития Приазовья до 2040 года - программном документе, где учтены все нюансы развития этого перспективного края, объединяющего шесть регионов - ДНР, Крым, Краснодарский край, Запорожскую, Ростовскую и Херсонскую области. Стратегию разработали сотрудники Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с экспертами ВЭБ.РФ, а в конце мая представили президенту РФ.

© РИА Новости

Тепло мелководья

Азовское море - самое мелководное в мире, его воды практически моментально прогреваются с наступлением лета до комфортных температур. За широкие пляжи и удобный вход в воду его иногда называют детским. Пионерлагерей и баз отдыха здесь в свое время строилось немало. Ныне многие из них - типичные заброшки.

В постсоветские годы побережье явно проигрывало пестрым черноморским, турецким и египетским курортам, потому приходило в запустение. У этого края своя постоянная аудитория. Как правило, это любители "ультрабюджетного" отдыха выходного дня в небольших гостевых домиках или в палаточных кемпингах. Например, у ростовчан и жителей средней полосы особой популярностью пользуются город Ейск, станица Должанская и Тамань (Кучугуры). Это, кстати, отличная альтернатива забитым черноморским пляжам с их вечными пробками на трассе.

Однако очевидно, что потенциал Приазовья шире. По словам руководителя аналитического бюро СОНАР-2050 Ивана Лизана, огромные возможности есть в развитии детских лагерей отдыха, грязевых лечебниц, природного туризма, яхтинга и набирающего сегодня обороты аграрного туризма (например, посещения виноделен). Развиваются и различные экскурсионные туры: "Стартап Петра Великого", "Золотое кольцо Боспорского царства", а также круизы по Азовскому и Черному морям.

Что построят в Приазовье

Каждый крупный поселок или город на побережье будет ориентироваться на свой вид отдыха: пляжный, морской (яхтинг или виндсерфинг), посещение памятников культуры, искусства или "классического" курортного досуга (аквапарки, океанарии). Если, например, в районе Мелитополя (Запорожская область) есть много ландшафтных парков, грязелечебниц и пляжей, то зачем изобретать велосипед. Здесь, кстати, могут появиться страусиная ферма, аквапарк, дельфинарий и много достопримечательностей, связанных с природой. Соседнее село Приморское еще с советских времен известно бальнеологическими санаториями.

Здесь же расположена уникальная песчаная Обиточная коса, уходящая в море на десятки километров. Неподалеку планируется построить круглогодичный морской курорт с гостиницами и санаториями уровня до пяти звезд. Строительство начнут в 2028 году и через два года обещают открыть первые 5 тыс. номеров.

Возле Мариуполя появится семь охраняемых природных территорий, будут гостиницы, яхтенная марина и даже новый аэропорт. Особый интерес для туристов в ДНР сегодня представляют ландшафтные парки "Донецкий Кряж" и "Зуевский", а также биосферная особо охраняемая природная территория "Хомутовская степь - Меотида". Этому заповеднику скоро исполнится 100 лет. Ну а выход республики к Азовскому морю позволит развивать здесь пляжный и рекреационный туризм. Например, в Мелекино или на Белосарайской косе с их широкими песчаными пляжами и чистым воздухом.

Не останется без внимания и Арабатская стрелка - известное место семейного и пляжного отдыха близ Геническа (Херсонская область). Под Ейском и на Долгой косе (Краснодарский край) будет где разгуляться виндсерферам, а также любителям рыбалки. Славянск-на-Кубани, который на некотором удалении от побережья, порадует аграрными и винными турами, как и в целом Таманский полуостров.

Транспортный вопрос

В акватории Азовского моря сегодня семь основных портов: Мариуполь, Бердянск, Геническ, Кавказ, Ейск, Темрюк и Таганрог. Однако пассажирские перевозки между ними давно в прошлом, действует только круизный маршрут из Ростова-на-Дону в Новороссийск на теплоходе "Мустай Карим" с заходом в Анапу. Плачевная ситуация из-за того, что нет причалов для пассажирских судов. Их еще предстоит восстановить, хотя уже есть некоторые достижения, например, недавно в Таганроге появился плавучий причал, который может принимать суда длиной до 140 метров.

Предлагается расширить маршрутную сеть за счет населенных пунктов, которые до этого не принимали туристические теплоходы: Порт-Катон, Камышеватская, Темрюк, Щелкино и Голубицкая, пляж которой называют азовскими Мальдивами.

С акцентом на экологию

Учитывая уникальность Азовского моря, авторы стратегии делают акцент на экологию. При Украине бывшие советские курорты хаотично застраивались, а инфраструктура критически износилась. Предстоит ее восстановление.

То, как экотуризм может стать магнитом для туристов, видно на примере старейшего в мире биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области. Его история началась еще в XIX веке. Заповедная зона занимает 33 тыс. гектаров земли, 11 тыс. из которых - девственная типчаково-ковыльная степь, которой никогда не касался плуг. Это эталон первозданных степей планеты, по которым ходили, наверное, еще предки современных людей. Также в состав заповедника входят дендрологический и зоологический парки. С начала туристического сезона 2024 года его посетили уже 5 тыс. человек.

Кстати

15-16 млн человек к 2040 году составит ежегодный поток туристов на азовское побережье, по данным АСИ. Предполагается, что поедут туристы не только из России, но также из дружественных стран ближнего зарубежья.