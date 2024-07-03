Авиакомпанию Nordwind вновь оштрафовали за овербукинг на рейсах в Сочи

Авиакомпанию Nordwind оштрафовали за нехватку мест для 23 пассажиров на борту. Инцидент произошел на рейсе из Омска в Сочи еще в апреле. Пассажиры не смогли вовремя улететь на курорт, не стали мириться с таким положением дел и обратились в Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.

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Компетентные органы решили, что сложившаяся ситуация нарушает права потребителей, и привлекли перевозчика к административной ответственности. Ему предстоит выплатить 30 тыс. руб., что является максимальным наказанием для юрлица за оказание услуг ненадлежащего качества согласно КоАП РФ.

Стоит отметить, что это не первое подобное нарушение для Nordwind в этом году. В прошлом месяце авиакомпании

назначили аналогичное наказание за овербукинг в самолете, следующем из Нижнекамска в Сочи. Совпадение, но тогда также в апреле на борту не поместилось 20 человек. Инциденты рассматривали разные транспортные прокуратуры – Западно-Сибирская и Приволжская.