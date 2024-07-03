Свыше 700 волгоградцев получили путевки на санаторно-курортное лечение

За первое полугодие текущего года реготделение СФР выдало 992 путевки на санаторно-курортное лечение, из них 726 выдано льготникам, 266 – их сопровождающим.

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На санаторно-курортное лечение могут претендовать федеральные льготники, не отказавшиеся от набора социальных услуг в этой части в натуральной форме. Они направляются в санатории для профилактики болезней системы кровообращения, нервной системы и эндокринной, органов дыхания и т. д.

Волгоградцы посещают как местные санатории на территории региона, так и здравницы Ставропольского и Краснодарского краев, Кабардино-Балкарской Республики.

Для получения путевки гражданам нужно в поликлинике у лечащего врача оформить справку с соответствующими рекомендациями и обратиться с заявлением в службу Отделения СФР по Волгоградской области, в МФЦ или на портал «Госуслуги».