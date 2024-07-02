В Омской области заявили о намерении удвоить турпоток в регион к 2030 году

Губернатор Омской области Виталий Хоценко заявил, что к 2030 году регион ежегодно будет посещать более 1,5 млн туристов. Чиновник отметил, что хоть область и не самая туристическая, но за прошлый год ее посетило больше отдыхающих, чем в 2022 году.

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На сегодняшний день в Омской области хотя бы на одну ночь в гостинице останавливается 700 тысяч человек. За следующие пять лет власти хотят удвоить это число.

В самом Омске наиболее привлекательным для гостей города является Любинский проспект благодаря своему ансамблю купеческих домов, построенных еще в XIX веке. Всего в регионе действует 40 музеев и 10 театров.

Ранее сообщалось, что с начала года Ялту посетило полмиллиона туристов.

Губернатор Алтайского края заявил, что в прошлом году 2,3 млн отдыхающих посетило регион.