В Архызе в рамках фестиваля "Выше звука" пройдут концерты классической музыки

Иммерсивные экскурсии и концерты классической музыки запланированы на фестивале "Выше звука", который пройдет в Архызе в августе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Карачаево-Черкесии.

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"На курорте "Архыз" с 7 по 11 августа пройдет ежегодный музыкальный и просветительный фестиваль "Выше звука 2024", который представит разнообразие и ценность культурных традиций и наследия КЧР. Запланированы выступления признанных российских музыкантов, проведение специальной творческой резиденции для композиторов и хореографов из разных регионов страны", - говорится в сообщении.



В программе фестиваля также иммерсивные экскурсии, научно-музыкальные прогулки в горах с учеными, концерты классической музыки, в том числе под открытым небом, мастер-классы по фортепиано и скрипке.