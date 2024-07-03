Пять фестивалей июля в Екатеринбурге и поблизости

Екатеринбург с каждым годом все сильнее укрепляет статус города фестивалей – каждое лето тут и там горожане гуляют на очередной тусовке под открытым небом. «ФедералПресс» собрал афишу фестов на июль на любой вкус и рассказывает, что делать, когда Ночь музыки уже позади. Почти все события – бесплатные.

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«Стенограффия»

Уже по традиции в июле в Екатеринбурге открывается фестиваль уличного искусства «Стенограффия» – в этом году он состоится в пятнадцатый раз. Больше чем за десять лет в проекте поучаствовали 360 художников со всего мира, которые украсили своими граффити более 50 тысяч «квадратов» в Екатеринбурге и соседних городах.

Официальный старт – 15 июля. В ожидании активностей и новых работ «Стенограффии» устройте себе экскурсию по стрит-арту фестиваля прошлых лет – благо, инсталляции отмечены на всех цифровых картах.

«Лето на заводе»

Еще один летний фест, который стал традицией на Урале – «Лето на заводе». Проходит уже несколько лет, правда, не в Екатеринбурге, а в соседней Сысерти – на территории старинного завода Турчаниновых – Соломирских.

Официальный старт фестиваля – 3–4 августа, однако сезон «Лето на заводе» начали сильно раньше и принимают гостей по выходным. Например, 6 июля на заводе будут возрождать старинный праздник Иван Купала.

«Лето с РМК»

С 10 июля в центре Екатеринбурга развернется фестиваль Русской медной компании – «Лето с РМК». Площадку феста устроят прямо на набережной Исети – между улицами Добролюбова и Горького. На мероприятия приглашают детей и взрослых – бесплатно, но по предварительной регистрации.

Весь июль и август здесь будут проводить тренировки, мастер-классы со спортсменами, концерты живой музыки, показы кино и мультфильмов, детские праздники. Например, 14 июля горожан приглашают на мастер-класс «Уроки рисования и письма в Царской семье, 16 июля – на фильм «Летучий корабль», 20 июля – на концерт оркестра «B-A-C-H». Также будут медные мастер-классы и лекции по случаю двадцатилетнего юбилея РМК.

Sandarina и «Послушайте»

Еще один фестиваль под открытым небом намечен в Екатеринбурге в парке Маяковского. Это Sandarina – ярмарка уральских и не только дизайнеров, пикник, концерты живой музыки, лекторий и масса других активностей. Посетителей ждут на маркет 20 июля.

В этот же день в ЦПКиО, по соседству с «Сандариной» будут играть джаз на фестивале «Послушайте». Среди хедлайнеров – группы Billy's Band и Eilenkrig Crew.