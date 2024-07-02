Восемь причин, чтобы отправиться в путешествие по Алтаю этим летом

Не забываем, что в России два Алтая. Алтайский край — история про неспешный комфортный отдых в санаториях и прогулки по равнинной местности. А сумасшедшей красоты горы и дикие безлюдные степи ждут в Республике Алтай. На ней и остановимся подробнее.

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Прикоснуться к магии

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Невозможно приехать на Алтай и не зарядиться энергией. Эзотерики уверяют, что по всей территории разбросаны сакральные места, где можно получить духовное очищение и даже физическое исцеление. Самая известная локация — похожая на неприступную стену гора Белуха, которую мистики считают вратами в волшебную страну Шамбалу. Местные верят, что ходить на нее нельзя, дабы не потревожить духов, но это не останавливает альпинистов от восхождений. Но почему бы просто не помедитировать, устремив взгляд на Белуху на горизонте?

Встать палаткой на озере

Природа Алтая располагает к палаточному отдыху. Как насчет того, чтобы разбить лагерь на берегу одного из 7 тысяч местных озер? Вспомним самые популярные. Телецкое, например, расположено на высоте 436 м над уровнем моря и является вторым в России (после Байкала) естественным резервуаром пресной воды. Поднимаемся выше — к Мультийским озерам, которые находятся на отметках от 1627 до 1933 метров. Эта водная цепочка, кстати, вдохновила Николая Рериха на многие картины. Но не ради пленэров прибыл на Алтай художник: Рерих искал там Беловодье — мифическую страну, где все счастливы.

Сходить «по грибы»

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Таким банальным занятием, как сбор грибов, никого не удивить. Мы предлагаем другую опцию — посмотреть гигантские каменные «грибы» в урочище Аккурум, которые, согласно легенде, создал первый человек на земле. Считается, что с гибелью последнего гриба погибнет и все вокруг, но ученые успокаивают: причудливые столбы появились благодаря эрозии. Если конец света все же случится, далеко бежать не придется: есть поверье, что от апокалипсиса можно спастись в Уймонской долине. Некоторые, кстати, пытались здесь укрыться в преддверии 21 декабря 2012 года, когда заканчивался календарь майя.

Познакомиться с принцессой

В 1993 году на плоскогорье Укок обнаружили ледяную могилу, в которой находилась хорошо сохранившаяся мумия 25-летней женщины с татуировками на руках. На момент обнаружения возраст мумии насчитывал 2,5 тысячи лет. По одежде, украшениям, способу бальзамирования и одиночному расположению захоронения установили, что женщина принадлежала к знатному роду. Ее сразу окрестили Алтайской принцессой, хотя есть версия, что она была шаманкой со всеми вытекающими последствиями (об этом ниже). Сейчас мумия хранится в Национальном музее им. А.В. Анохина в Горно-Алтайске.

Заглянуть в «око» земли

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Местные верят, что «око» открылось именно из-за того, что археологи подняли из кургана Алтайскую принцессу. Якобы потревоженный дух обрушил свой гнев на людей, вызвав землетрясение в 2003 году. Тогда же и было обнаружено озеро небывалой красоты, которое назвали гейзерным, хотя гейзера здесь и в помине нет. Зато есть нереальные краски, которые пятнами растекаются по поверхности и не смешиваются (на самом деле это глина разного цвета).

Оценить digital-детокс

Есть ли жизнь без интернета и соцсетей? На Алтае точно есть. Да и зачем местным нанотехнологии, когда жизнь течет по давно сложившимся правилам? Люди пасут коров, заготавливают сено, ездят верхом, уходя, не запирают дома и верят в духов. Такая атмосфера заставляет и туристов выпустить из рук смартфон. Девайс понадобится здесь только в качестве фотоаппарата, ибо связь есть не везде, как и электричество с водопроводом. Возвращаемся к истокам!

Высадиться на Марсе и на Луне

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Пока самые заядлые путешественники в поисках радужных гор нацеливаются на Перу, для менее искушенных есть вариант побюджетнее и поближе. На Алтае в долинах рек Чаган-Узун и Кызыл-Чин раскинулись свои цветные горы. Жители называют местность Марсом за инопланетный пейзаж, так что вас ждет по-настоящему космическое путешествие. Красный, желтый, зеленый, белый — почва поражает своими оттенками. Ученые считают, что раньше здесь было море. После Марса проверьте, а есть ли жизнь на Луне, — рядом находится локация с соответствующим названием и безжизненными бело-серыми склонами.

Проехать по одной из самых красивых дорог в мире

Чуйский тракт занимает пятое место в топ-10 самых красивых дорог на планете по версии популярного издания National Geographic. Трасса много столетий назад связала Россию и Китай, но тогда представляла собой сеть троп, по которым ходили караваны. Асфальтированная автодорога появилась чуть больше века назад. Ее уникальность еще и в том, что она проходит через четыре климатических пояса, которые можно увидеть за день. Только представьте: начинается история с леса, степи сменяются таежными участками, а заканчивается все пустыней.