Между Москвой и Махачкалой запустят дополнительные авиарейсы

Red Wings в июле запускает дополнительные рейсы по направлению Махачкала — Москва, в столичном регионе рейсы будет принимать аэропорт Жуковский. Перелеты запланированы дважды в неделю.

© Тасс

«С 10 июля авиакомпания Red Wings запускает дополнительные рейсы по направлению Махачкала — Москва (Жуковский)», — сообщили в пресс-службе дагестанского аэропорта.



Согласно расписанию, из Махачкалы рейсы будут отправляться по вторникам в 21:20 (прибытие в 00:25 среды) и по четвергам в 12:30 (прибытие в 15:30). Вылеты из Москвы запланированы по средам в 8:00 (прибытие в 11:00) и четвергам в 16:40 (прибытие в 19:45).

Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100.

На сегодняшний день перелеты между Махачкалой и Москвой осуществляют также компании «Аэрофлот», «Победа», «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», S7 Airlines, NordStar, Nordwind, Smartavia. Рейсы выполняются в три московских аэропорта: Шереметьево, Внуково, Домодедово.