Туристы на российском юге жалуются на нашествие комаров

Туристы, отдыхающие в эти дни на Черноморском побережье, удивлены количеству кровососущих на квадратный метр пляжей и набережной.

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«Их явно больше, чем обычно», – уверяют отдыхающие с большим опытом поездок в Краснодарский край.



Особенно жалуются туристы, находящиеся в Геленджике.

«Такое ощущение, что их реально высыпали из мешка. Едят как проклятые. Никакие аэрозоли от комаров не спасают».



От вечерних прогулок по этой причине многие отказываются, а в номера обязательно берут фумигаторы. Но и те порой подводят. Да и не в каждом магазине найдешь – всё раскуплено.

В Анапе и Новороссийске комаров также заметили. Борются как могут.

«Если обычные фумигаторы не помогают, пользуйтесь дедовским способом – просто поджигайте таблетки, на пару часов уснуть хватит».



Ранее TourDom.ru писал, что в Анапе запретили купаться из-за внезапно остывшей воды.