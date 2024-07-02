Турция или дома: что чаще выбирают российские туристы?

В июле 2024 года российские туристы предпочли Турции отечественные курорты — 56 процентов бронирований туров приходятся на них. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сервис «Слетать.ру».

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Хотя Турция лидирует по поисковым запросам, среди реальных бронирований на страну приходится лишь 24 процента. В топ-5 по фактическим продажам также вошли Египет (6,5 процента), Абхазия (5 процентов) и Таиланд (3 процента).

Накануне туристам объяснили, что постоянные задержки рейсов в Турцию происходят из-за забастовки сотрудников аэропорта Антальи. Уточняется, что они требуют увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В связи с этим их работа сильно замедляется, а рейсы задерживаются или вовсе отменяются.