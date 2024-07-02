Эксперты назвали десять лучших мест для летней рыбалки в России

Эксперты назвали топ-10 мест для летней рыбалки в России. Лучшими локациями с «Известиями» поделился сервис путешествий Tutu.ru.

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Среди таких мест специалисты назвали озеро Байкал. Многие думают, что рыбачить там нельзя, рыбалка запрещена, но это неправда. Существуют только ограничения на вылов омуля, но и его можно удить в специально обозначенных районах. При этом «в самом глубоком и чистом озере планеты помимо омуля водятся налим, лещ, окунь, сазан, хариус и не только — так что рыбалка точно будет интересной».

Многие рыбаки в 2024 году выбрали Астраханскую область, которая могла бы побороться за звание самого рыбного региона России. Рыбу можно ловить не только в Волге, но и в Ахтубе, левом рукаве Волги, а также в небольших речных протоках, которые называют ериками. В дельте Волги находится множество рыболовных баз, куда начинающие и опытные рыбаки едут за сомом, судаком, окунем, щукой и карпом. Кроме того, в июле там можно увидеть цветущие лотосы. В топ-10 попала и Самарская область. Помимо Волги, там есть Кутулукское водохранилище и Самара, левый приток Волги. Отсюда рыбаки привозят сазана, сома, щуку, леща.

Рыбаки из Тверской области любят озеро Бросно, самое глубокое в регионе. Однако у этого водоема есть свои минусы.

«Имейте в виду, что ночуют тут в палатках, снять жилье получится только в одной из ближайших деревень. Ловят рыбу с берега, из-за выбросов сероводорода плавать на лодке по озеру небезопасно», — рассказали эксперты.



К Онежскому озеру в Карелии приезжают за окунем и хариусом. Рыбачить там можно только удочками, а число крючков должно быть ограничено четырьмя на одного рыбака. С островов на Невском озере, которое находится в Приозерском районе, можно поймать леща, красноперку, линя и плотву. Дорога из Петербурга займет примерно два часа на автомобиле.

Рыбаки из Владивостока ловят кефаль, которая приходит в Амурский залив. Там же можно поймать дальневосточную навагу и красноперку, а в августе — кальмара. На Камчатку лучше ехать за морской рыбалкой, однако неопытным рыбакам лучше покупать рыболовный тур. Там ловят минтай, навагу, треску и множество других видов рыб.

Москвичам для рыбалки рекомендуют Истринское водохранилище, там удастся бесплатно порыбачить на щуку, леща, окуня и другую рыбу. Хорошие точки для рыбной ловли можно найти в деревнях Лечищево, Лопотово, Пятница и других.

В Ростовской области рыбачат на леща, толстолобика, окуня, сельдь и щуку. Рыба есть не только в Доне, но и его левом притоке — Маныче. Цимлянское водохранилище в Ростовской и Волгоградской областях знаменито карпами, сазанами, щуками и окунями.

Ранее в США 21-летняя жительница штата Джорджия поймала большого каранкса весом 15,2 килограмма и установила новый рекорд среди женщин. Девушка поймала огромную рыбу на острове Камберленд в Атлантическом океане.