Летний отдых: сколько стоит аренда глэмпингов на популярных курганских озерах

Жители Курганской области все больше интересуются арендой домиков на природе. В регионе много различных мест, на которых открываются кемпинги и глэмпинги. URA.RU собрало информацию о том, какие глэмпинги расположены именно на озерах, а также, сколько стоит проживание в них.

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Глэмпинг «Флюгер»: комфорт и природа

Глэмпинг «Флюгер», расположенный у села Новое Ильинское в Петуховском округе, предлагает уникальный опыт проживания среди природы с современными удобствами. Ориентиром для гостей служит большой ветрогенератор, расположенный на территории. Гости могут насладиться свежестью сельского пруда и приобрести экологически чистые продукты питания у местных жителей. К услугам отдыхающих летние домики, место для палаток с возможностью аренды и парковка. Комфортное пребывание обеспечивается скважиной с питьевой водой.

Домик на шесть мест стоит 5 600 рублей, на пять мест — 5 200 рублей. Домики поменьше здесь стоят 1 900–2 600 рублей, а место для палатки стоит 200-500 рублей.

Кемпинг «Медвежка»: первая береговая линия

Кемпинг «Медвежка» находится в непосредственной близости от Медвежьего озера и предлагает размещение как в домиках, так и в палаточном городке. У каждой зоны предусмотрены свои удобства, и доступ к домикам ограничен для проживающих в палатках. Отмечено, что кемпинг работает только в летний период и ориентирован на тихий семейный отдых.

Здесь можно снять домики разной вместимости по цене от 2 500 до 8 000 рублей. Есть и автокемпинг, где можно разместить палатку. Это обойдется до 350 рублей за человека.

Глэмпинг «Место под солнцем»: этно-стиль и комфорт

Глэмпинг «Место под солнцем» расположен на берегу озера Горькое и Узково в Куртамышском районе Курганской области. Известное своими лечебными свойствами и запасами голубой глины, озеро является популярным местом отдыха и входит в число памятников природы. Его уникальный гидрокарбонатно-натриевый состав привлекает тех, кто стремится улучшить свое здоровье в естественных условиях. Песчаный пляж озера, протяженностью в один километр, пологий вход в воду и небольшая глубина создают идеальные условия для отдыха семей с детьми.

Сам глэмпинг представляет собой модульный отель в этно-стиле с юртами, оборудованными всем необходимым для комфортного пребывания: кухонным пространством, санузлами, душевыми и индивидуальными косметическими наборами. Гостям предоставляются ортопедические матрасы, белое постельное белье, полотенца, тапочки и халаты. Панорамное остекление и купол позволяют любоваться звездным небом прямо из постели.

Каждая юрта имеет просторную террасу и мангальную зону. Расстояние между юртами обеспечивает приватность, а вид на озеро и лес добавляет очарования. Безопасность гарантируется видеонаблюдением, огороженной территорией и охраняемой парковкой. Также здесь можно провести праздничную развлекательную программу с профессиональным звуком и ведущими. Домик на песчаном берегу можно арендовать за 4000-8000 рублей в сутки за человека.

Глэмпинг «Берлога» на озере Медвежье: комфорт и природа

Глэмпинг «Берлога» приглашает гостей насладиться комфортным отдыхом на берегу уникального солёного озера Медвежье. Отдыхающим предлагаются условия проживания в уютных a-frame домах, оснащённых всем необходимым для полноценного отдыха.

Каждый из домиков рассчитан на четыре человека. Стоимость проживания от 6 000 до 8 000 тысяч рублей.

Глэмпинг «Остров»: рядом с городом

Глэмпинг «Остров», расположенный возле популярного у жителей Кургана пляжа «Голубые озера», предлагает для аренды два типа домиков с ценой от 3500 рублей за меньший и от 5500 рублей за более просторный. Дополнительные услуги включают аренду бани и гриль-зоны с оплатой за час.