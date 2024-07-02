Эксперт раскрыл степень загруженности отелей Ялты на июль

Глава горадминистрации Ялты Янина Павленко заявила, что на июль отели, санатории и пансионаты города забронированы уже на 80%. Всего в городе действует 197 таких объектов, которые могут принять в общей сложности 38 000 человек.

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В июне город посетило на 15% больше, чем в тот же месяц годом ранее. Всего с начала года Ялта приняла уже более полумиллиона гостей, что составляет примерно половину от всех туристов, приехавших в Крым.

Ранее сообщалось, что Петербург с начала года посетило уже более 4 млн человек, а до конца года город на Неве намерен принять свыше 10 млн гостей.

В бюджет Сочи туристы принесли уже более 192 млн рублей курортного сбора.