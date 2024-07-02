И рыбку поймать, и позагорать: восемь небанальных озер для летнего отдыха в России

Летние каникулы можно провести на море, как все, а можно сломать шаблон и отправиться на одно из многочисленных красивых озёр России. Где можно и рыбку поймать, и с историей страны познакомиться, и позагорать, и грибы пособирать. OneTwoTrip специально для «Секрета» назвал восемь необычных водоёмов по всей России. О некоторых вы, возможно, никогда не слышали. Рассказываем.

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В России

Сенеж, Московская область

Что нужно знать: формально это не озеро, а водохранилище — кстати, одно из самых старых в Подмосковье. Оно образовалось в первой половине XIX века: тогда для доставки камня с Волги (его использовали для строительства храма Христа Спасителя) понадобилось построить канал между реками Сестра и Истра, который позже разлился и стал Сенежем.

Тут хорошо развита инфраструктура. Пляжи песчаные, парковку для автомобиля у крупных локаций найдёте без труда. Также работают кафе и лодочные станции, есть споты для кайт- и виндсёрфинга.

"Ещё тут рыбачат — помимо стандартных плотвы и карасей можно поймать щуку и карпа. А за деньги даже форель."



Как добраться: ближайший город — Солнечногорск, до него от Москвы всего 65 км. На машине дорога займёт до часа. На общественном транспорте будет чуть сложнее: на электричке от Ленинградского вокзала и до станции Подсолнечная, а оттуда — на автобусе или маршрутке.

Неро, Ярославская область

Что нужно знать: этот древний водоём (по некоторым оценкам, ему больше 500 000 лет) находится рядом с Ростовом Великим. Именно на берегах Неро когда-то зародилось Ростово-Суздальское княжество, которое позже стало Владимирским.

Есть легенда, что на дно озера Неро когда-то ушёл старинный град — правда, вряд ли именно легендарный Китеж, скорее, одна из частей самого Ростова.

Искупаться в этом легендарном озере не получится: дно покрыто вязким глубоким илом, который ещё называют сапропелем. Но поверхность Неро для развлечений вполне пригодна: по ней катаются на каяках и водных лыжах. Ну и, конечно, здесь можно порыбачить и заняться виндсёрфингом.

Как добраться: Ростов Великий находится чуть больше чем в 200 км от Москвы. На машине дорога займёт три с небольшим часа. Другой вариант — скоростной поезд, дорога займёт чуть больше часа.

Псковско-Чудское озеро, Псковская область

Что нужно знать: огромный водоём (четвёртый по величине в Европе) на границе с Эстонией. Состоит из нескольких частей: Чудского озера на севере, Псковского на юге и небольшого Тёплого озера в середине. Последнее так названо не случайно — здесь мелко, так что вода прогревается быстро.

"Если пытаетесь вспомнить, чем же знаменито озеро, подсказываем: 1242 год, битва Александра Невского против войска Ливонского ордена, получившая название Ледовое побоище."



Территорию вокруг водоёма называют Причудьем. Слово уходит корнями во времена, когда на северо-западных берегах жили эсты и другие финно-угорские народности, которых наши славянские предки за странный язык называли чудью.

Дно у озера песчаное, пляжей довольно много. Летом здесь купаются, круглый год — ловят рыбу, её тут очень много.

Как добраться: от Санкт-Петербурга дорога на машине займёт около трёх часов, из Москвы — более 10. Из Питера до северной части озера (до городка Гдов) ходит автобус. Из Москвы логичнее добираться до южной части озера (до Пскова) на самолёте.

Ильмень, Новгородская область

Что нужно знать: это озеро вы тоже наверняка помните из учебников истории. Ильмень (ударение, кстати, на «и») можно смело назвать символом Древней Руси: водоём часто фигурировал в летописях, где его называли Словенским и Русским морем.

"Именно на его берегах появились одни из первых славянских поселений, в том числе так называемое Рюриково городище. После озеро было важной частью торговых и транспортных путей."



Сейчас озеро славится рыбалкой. Из-за обилия рыбы его даже прозвали «золотым дном». Ещё на Ильмене стоит много разных примечательных мест.

Деревня Коростынь , в которой неплохо сохранились царский путевой дворец и Успенская церковь;

, в которой неплохо сохранились царский путевой дворец и Успенская церковь; Ильменский глинт — высокий береговой обрыв, который вытянулся на 8 километров. Район, в котором находится глинт, объявлен заповедником;

— высокий береговой обрыв, который вытянулся на 8 километров. Район, в котором находится глинт, объявлен заповедником; Городок Старая Русса. Расположенный здесь Воскресенский собор узнает каждый, кто хоть раз рассматривал юбилейную десятирублёвую монету.

Как добраться: крупный город рядом с озером — Великий Новгород. До него можно доехать из Москвы поездом, дорога займёт чуть больше восьми часов. На автомобиле дорога займёт тоже около 8 часов.

Топозеро, Карелия

Что нужно знать: Карелия в первую очередь ассоциируется с Ладожским и Онежским озёрами, но вообще их в этом регионе очень много. Куда менее известное — Топозеро с невероятно прозрачной водой и 144 островами.

На многочисленных островах расположились небольшие зоны отдыха. Главное развлечение на Топозере — конечно же, рыбалка: тут водится 16 видов рыбы, в том числе форель и сиг. Купаться можно, но вода тут прохладная (она прогревается до 18 градусов).

Ну и, конечно, как во всей Карелии, летом тут можно заняться тихой охотой — грибов и ягод в окрестных лесах великое множество.

Как добраться: сперва в Петрозаводск (из Москвы можно долететь за полтора часа или за 11 — доехать на машине). Оттуда до Топозера около 600 км или семь часов езды на автомобиле. Также можно добраться на рейсовом автобусе за 9 часов.

Тургояк, Челябинская область

Что нужно знать: это озеро называют Уральской жемчужиной. Вода тут не содержит никаких минеральных примесей, поэтому легко разглядеть дно. Из-за такой прозрачной воды Тургояк считается памятником природы.

"Ещё это второе по чистоте озеро России после Байкала. Воду из Тургояка можно пить, а вот купаться в ней прохладно. Но далеко не всех это останавливает."



Для поклонников активного отдыха тоже есть варианты: от походов и катания на квадроциклах до дайвинга, яхтинга и катания на сапборде.

Как добраться: из столиц можно долететь на самолёте до Челябинска (около 2,5 часа в пути), а дальше доехать до Тургояка на машине (тоже около двух часов).

Большое Яровое, Алтайский край

Что нужно знать: это озеро в западной части Алтайского края сравнивают с курортами Кавказа и даже с Мёртвым морем — всё благодаря минерализованной горько-солёной воде и лечебным грязям. Концентрация соли тут порядка 110 граммов на литр воды (для сравнения: в Чёрном море — 18 г/л). Поэтому здесь много санаториев.

Хорошая погода устанавливается в этом месте ещё в конце мая, правда, купаться комфортно только к июлю. Инфраструктура в районе Большого Ярового достойная, на озере ухоженные пляжи и даже аквапарк.

Как добраться: на берегу озера стоит город Яровое, до которого едут из Барнаула (он ближе всего), Новосибирска и Омска. Из столиц до Барнаула лететь на самолёте примерно 4 часа (если без пересадок). Оттуда ещё от 5 часов на машине или автобусе.

Ханка, Приморский край

Что нужно знать: этот крупный водоём расположился на границе России и Китая. Его облюбовало множество редких краснокнижных животных, птиц и рыб. Озеро входит в состав Ханкайского биосферного заповедника, где можно увидеть чёрного аиста, красноногого ибиса, красного волка и даже амурского тигра.

"Купаться в озере можно уже с начала лета. Вход в воду на многих пляжах пологий, а глубина небольшая."



На озере много «водных» развлечений (от катамаранов до виндсёрфинга), и, конечно же, здесь много рыбы.

Как добраться: логичнее добираться до села Камень-Рыболов, куда ходят автобусы из Владивостока (в пути 3 часа). До самого административного центра Приморского края из столиц лететь от 11 часов.

Бонус: за границей

Нарочь, Беларусь

Недалеко от Минска, на севере страны, находится настоящий озёрный край: в лесах Нарочанского национального парка расположено множество озёр и болот. Самое известное и крупное среди них — озеро Нарочь, с чистыми песчаными пляжами.

По берегам озера ещё с советских времён расположены десятки санаториев. А в национальном парке обитает большое количество редких видов животных и птиц.

Балхаш, Казахстан

Балхаш — уникальный водоём: в западной части озеро пресное, а на востоке вода становится солоноватой. К тому же озеро бессточное и расположено в пустыне, где крайне мало осадков — этот факт тоже удивляет учёных.

В водах Балхаша водится больше 20 видов рыбы, и за это древние казахи даже называли его «Балык ас» (в переводе «рыба-пища»). На берегах обитает больше 100 видов птиц, в том числе редких, и растёт до 60 видов растений.

Инфраструктура развита не так сильно, но остановиться есть где. Развлечения тоже предлагаются.

Лучшее время для пляжного отдыха на озере — июль и август, когда вода прогрета до 28 градусов.

Айдаркуль, Узбекистан

Это место называют миражом и морем в песках — посреди пустыни Кызылкум взору вдруг предстаёт огромное озеро с кристально чистой солёной водой. Это место создано не природой, а при участии человека: в конце 1960-х годов прошлого века из-за чрезвычайно сильных весенних паводков люди перенаправили сюда воды реки Сырдарьи.

"Позже на берега перекочевали стаи птиц, которые прежде жили на пересохшем Аральском море, а люди завезли десятки видов рыб. Поэтому сейчас озеро славится рыбалкой."



Альдакуль находится на территории биосферного резервата, и люди здесь постоянно не живут. Но инфраструктура для туристов имеется.