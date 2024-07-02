Авиапрогулки, сафари-парк и термы: Тюмень готовит турпроекты федерального уровня

Тюменские власти определили приоритетные проекты развития индустрии туризма на десять лет вперед. Какие курорты и комплексы планируют запустить в регионе в ближайшее время – выяснил «ФедералПресс».

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«Продолжится укрепление статуса столицы термальных вод. В 2024 году представлена концепция туристско-рекреационного кластера в районе центра зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Планируется создать курорт, который позволит региону заявить о себе на федеральном уровне наряду с большими туристическими центрами страны», – рассказала «ФедералПресс» директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.



Тюменские инвесторы проработали часть кластера «Долина реки Туры» на Ирбитском тракте. В регионе планируют реализовать термально-туристический комплекс «Кипрея» нового парково-развлекательного типа. В состав комплекса войдут: сафари-парк, тематический парк, конно-спортивный комплекс, аутлет, ярмарка Великого чайного пути, трасса для автогонок, авиаполоса для воздушных прогулок, банные комплексы.

В Тобольске сформирован и реализуется мастер-план туристического каркаса города. Здесь уже открыли новый отель и гостиницу. В рамках мастер-плана реализуются три инвестпроекта по строительству четырехзвездочных гостиниц с общим объемом финансирования 3,6 млрд рублей.

«В целом сформировано 48 инвестиционных лотов. С учетом текущего и прогнозируемого роста туристического потока в регионе возникает необходимость в качественном и современном номерном фонде и сопутствующей туристической инфраструктуре», – добавила Мария Трофимова.



В 2023 году в Тюменской области побывали 3,6 миллиона туристов. Куда путешественником нужно обязательно поехать – читайте в нашем материале.