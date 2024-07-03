МИД и ФСБ предлагают разрешить изымать внутренние и заграничные паспорта

Министерство внутренних дел предложило наделить Погранслужбу ФСБ и МИД правом изымать внутренние и заграничные недействительные паспорта. Соответствующий законопроект о внесении изменений в Федеральный закон ‎«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», а также в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» опубликован сегодня на портале нормативных актов.

© РИА НОВОСТИ

Сейчас изъять загранпаспорт за пределами РФ может российское посольство или консульство. В свою очередь, МВД предлагает распространить норму и на внутренний паспорт, а заодно на всех граждан, исключив уточнение о местонахождении владельца документа. В случае признания паспорта недействительным на территории РФ вместо него выдадут временное удостоверение личности. Те, кто находится за рубежом, смогут по нему вернуться в Россию.

Как пояснила «Российской газете» полковник полиции Екатерина Сизова, пограничники и диппредставительства смогут изымать внутренние паспорта, «предъявленные для удостоверения личности лицами, не являющимися их владельцами». Выявить это можно, например, при несовпадении фото из базы данных МВД с тем, которое представлено в документе. Также предлагается расширить критерии, по которым общегражданский паспорт РФ признается недействительным, добавив к возможным причинам изъятия отметки и записи, не предусмотренные российским правительством.

В МВД, как и прежде, призывают россиян тщательно проверять сведения при получении документа. Однако теперь ответственность ляжет не только на владельца паспорта, но и на того, кто его выдал.