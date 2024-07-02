Эксперт сообщил о росте турпотока в Санкт-Петербург

Врио главы комитета по развитию туризма Петербурга Нана Гвичия сообщила, что в 2024 году город на Неве посетило на 20% больше туристов, чем за прошлое первое полугодие. Всего в город приехало уже около 4,1 млн гостей. По прогнозам городских властей, до конца года Петербург должны посетить более 10 млн туристов из России и других стран.

© runews24.ru

Гвичия также отметила, что с апреля в городе взымаю туристический сбор, который платится приезжими посуточно, в случае если они остановились в гостинице. За этот период в бюджет города поступило свыше 130 млн рублей.

Городской депутат Оксана Дмитриева отметила, что это явно меньше, чем должно быть. Вероятно, недостача связана с тем, что хостелы и гостиницы, которые находятся в бывшем жилом фонде, не оформлены соответствующим образом.

Ранее сообщалось, что в Петербург в этом году приехало в три раза меньше туристов из Китая, чем ожидалось.

Перед «Алыми парусами» владельцы гостиниц подняли цены на номера.