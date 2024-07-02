На Черном озере в Казани пройдет кофейный фестиваль

Любители кофе, общий сбор: на Черном озере пройдет кофейный фестиваль
В эту субботу, 6 июля, на Черном озере пройдет фестиваль «Кофейный пикник» от команды «Ранней пташки». В парке соберутся профессионалы индустрии и просто любители кофе.
Программа:
- фуд-корт с россыпью казанских кафе: «Культ», Siri, «Основание», «Ист!», Skuratov, «Нефть», Corner Coffee&Shop и другие;
- ярмарка местных ремесленников, винтажный маркет и цветочный своп;
- дружеский чемпионат по аэропрессу (начнется в 13:00);
- каппинги от обжарщиков со всей России: Tasty Coffee, Yankee Sierra, BolsheCoffee Roasters, Berry Coffee, Botanica, «Нефть», Ingress, «Стрелка», а также дегустация какао и шоколада от Unicava и чая от Guru;
- лекции от профессионалов в кофейной и чайной индустриях, а также от ученых из КФУ;
- детская (11:00) и взрослая (15:00) эстафета от бегового клуба «Ясный». Регистрация тут;
- утренняя йога от студии Shanti;
- диджей-сеты.
Где, когда и как попасть
Черное озеро. 6 июля, суббота, с 10:00.
Вход свободный.
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Любители кофе, общий сбор: на Черном озере пройдет кофейный фестиваль