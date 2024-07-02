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Любители кофе, общий сбор: на Черном озере пройдет кофейный фестиваль

В эту субботу, 6 июля, на Черном озере пройдет фестиваль «Кофейный пикник» от команды «Ранней пташки». В парке соберутся профессионалы индустрии и просто любители кофе.

На Черном озере в Казани пройдет кофейный фестиваль
© РИА Новости

Программа:

  • фуд-корт с россыпью казанских кафе: «Культ», Siri, «Основание», «Ист!», Skuratov, «Нефть», Corner Coffee&Shop и другие;
  • ярмарка местных ремесленников, винтажный маркет и цветочный своп;
  • дружеский чемпионат по аэропрессу (начнется в 13:00);
  • каппинги от обжарщиков со всей России: Tasty Coffee, Yankee Sierra, BolsheCoffee Roasters, Berry Coffee, Botanica, «Нефть», Ingress, «Стрелка», а также дегустация какао и шоколада от Unicava и чая от Guru;
  • лекции от профессионалов в кофейной и чайной индустриях, а также от ученых из КФУ;
  • детская (11:00) и взрослая (15:00) эстафета от бегового клуба «Ясный». Регистрация тут;
  • утренняя йога от студии Shanti;
  • диджей-сеты.

Где, когда и как попасть

Черное озеро. 6 июля, суббота, с 10:00.

Вход свободный.

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