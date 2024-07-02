На Черном озере в Казани пройдет кофейный фестиваль

В эту субботу, 6 июля, на Черном озере пройдет фестиваль «Кофейный пикник» от команды «Ранней пташки». В парке соберутся профессионалы индустрии и просто любители кофе.

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Программа:

фуд-корт с россыпью казанских кафе: «Культ», Siri, «Основание», «Ист!», Skuratov, «Нефть», Corner Coffee&Shop и другие;

ярмарка местных ремесленников, винтажный маркет и цветочный своп;

дружеский чемпионат по аэропрессу (начнется в 13:00);

каппинги от обжарщиков со всей России: Tasty Coffee, Yankee Sierra, BolsheCoffee Roasters, Berry Coffee, Botanica, «Нефть», Ingress, «Стрелка», а также дегустация какао и шоколада от Unicava и чая от Guru;

лекции от профессионалов в кофейной и чайной индустриях, а также от ученых из КФУ;

детская (11:00) и взрослая (15:00) эстафета от бегового клуба «Ясный». Регистрация тут;

утренняя йога от студии Shanti;

диджей-сеты.

Где, когда и как попасть

Черное озеро. 6 июля, суббота, с 10:00.

Вход свободный.