Стало известно, сколько денег туристы тратят на жилье в Калининградской области

Дольше всего российские туристы остаются на отдых в Калининградской области. Исследователи выяснили, что путешественники останавливаются в регионе на шесть ночей.

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«Среди всех городов подборки в Калининградской области останавливались на самый длительный срок – на шесть ночей», – пишут СМИ со ссылкой на экспертов «Авито Путешествий».



В Калининградской области жители РФ в среднем бронировали посуточные квартиры на пять человек. Издание «Клопс» уточняет, что с начала лета аренда такого жилья в регионе стоила в среднем 9900 рублей. Это примерно 1980 рублей на человека. В среднем по РФ речь идет о сумме 1825 руб. на человека.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, сколько денег семье из трех человек нужно на отдых в Калининграде.