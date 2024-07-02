В столице Урала появится туристический маршрут «Санкт-Екатеринбург»

2 июля в Екатеринбурге стартует новый цифровой тур «Санкт-Екатеринбург». Совместная работа краеведов и историков обеспечила маршрут яркими иллюстрациями, точными описаниями и аудиогидом. Об этом ИА «Уральский меридиан» сообщили представители Екатерининского общества.

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В приложении «КУДА» теперь появилось 16 ключевых мест, включая Храм Святой Екатерины и другие исторические точки, связанные с основанием города и Царской семьей.

По словам Марины Чеботаевой, президента Краеведческого фонда «Наш Урал», этот маршрут поможет людям узнать о 300-летней истории Екатеринбурга и его влиянии на Россию.

Приложение «КУДА», доступное для скачивания с 2021 года, предлагает пользователям путешествовать по городам Урала и мира, включая новый маршрут «Санкт-Екатеринбург».

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что столица Среднего Урала получила три приза в разных номинациях на федеральной премии «Туристические города».