Эксперты выяснили, в каком городе российские туристы остаются дольше всего

Дольше всего российские туристы остаются на отдых в Калининградской области. Об этом сообщают аналитики «Авито Путешествий» во вторник, 2 июля.

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«В Калининградской области россияне в начале лета в среднем бронировали посуточные квартиры на пять человек. Арендовать такое жильё с начала лета здесь за ночь стоило в среднем 9 900 рублей (1 980 рублей на человека). Среди всех городов подборки в Калининградской области останавливались на самый длительный срок — на шесть ночей», — отметили эксперты.



В среднем по России посуточную квартиру в начале лета снимали на четверых гостей, а цена на жильё за ночь составила 7 300 рублей (1 825 руб. за человека). Лидерами по количеству одновременно проживающих человек стали два региона: Бурятия и Крым. В обеих республиках в квартире останавливались в среднем по семь путешественников.

Калининград вошёл в топ-5 российских городов по количеству бронирований жилья для туристов на лето.