Популярное место отдыха на Беловском водохранилище превратилось в стоянку для машин

Жительница Кузбасса, которая посетила одно из популярных мест отдыха на Беловском водохранилище, возмутилась поведением автомобилистов. Зону отдыха они превратили в стоянку.

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В пгт Инской в Белове автомобилисты начали заезжать на бухту "Ассоль", игнорируя стоянку рядом с ней. На это пожаловалась жительница Кузбасса, отдыхавшая на Беловском водохранилище.

Женщина сообщила, что автомобили заезжают на детские площадки и пешеходные дорожки, при этом стоянка, рассчитанная более чем на 120 автомобилей, стоит почти пустая.

Горожанка отметила, что новое место отдыха было создано в 2020 году, теперь же его уничтожают безалаберным отношением к природе и чужому труду.