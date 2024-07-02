Названы популярные направления агротуризма на лето-2024

Дегустация натуральных продуктов, игра в винодела и фотосессии с животными - что интересует россиян в сельской местности, определили аналитики Россельхозбанка. Они проанализировали туры от фермерских хозяйств и предприятий, забронированные через бесплатную платформу "Свое За городом". В 2024 году спрос на них вырос на 40 процентов.

© РИА Новости

Оказалось, что люди, которые интересуются агротуризмом, отдают предпочтение коротким поездкам - на один-два дня. Основную массу путешественников притягивают шесть регионов: Подмосковье, Краснодарский край, Калмыкия, Калужская, Тульская и Калининградская области.

Среди форматов лидируют экскурсии-дегустации, где можно познакомиться с фермой и заодно полакомиться ее продукцией. На такие программы приходится треть бронирований. Обычно день, проведенный на ферме, включает встречу с хозяевами, рассказ о производстве с погружением в отдельные его процессы и деревенский обед. Иногда гостей завлекают необычными опциями, такими как полет на воздушном шаре.

Каждый четвертый из заказанных туров связан с поездками на южные винодельни. Если раньше такие экскурсии зачастую сводились к беглому обзору продукции и обильным возлияниям, то теперь предложение расширилось. Путешественники готовы поучаствовать в высадке виноградных лоз и сборе урожая, ознакомиться с процессом выдержки вин. Устраивают для энотуристов и творческие мастер-классы (например, по рисованию вином), и фотосессии. Без дегустации вин и закусок, естественно, не обходится.

Третье место по популярности занимают этнографические путешествия - их выбрали 23 процента пользователей платформы. Их манит экзотика, в частности маршруты по Калмыкии с прогулкой на верблюдах, посещением стоянки чабанов и наблюдением за краснокнижными птицами.

Каждый четвертый из заказанных туров связан с поездками на южные винодельни



Эксперты также отмечают повышенный спрос на поездки по необычным хозяйствам - современные фермеры заводят страусов, альпака, улиток... Некоторые специально ориентируются на туристов, путешествующих с детьми, предлагая им увлекательный рассказ о животных, мастер-классы и осмотр близлежащих исторических, архитектурных и природных достопримечательностей. Оборот в категории семейных туров по России составляет 18 процентов, отметили в Россельхозбанке.