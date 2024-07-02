Стало известно, как часто жители России путешествуют на авто

32% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за последний год совершали туристические поездки по стране на автомобиле. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

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"Согласно свежим данным, туристические поездки по стране на своем или арендованном автомобиле в течение последнего года совершали треть наших сограждан (32%). В подавляющем большинстве случаев это были мини-поездки продолжительностью не больше недели (81% от числа автопутешественников): около половины ездили на один-три дня (51%), еще 30% - на четыре-семь дней. Оставшиеся 19% отважились на более длительные поездки. Что касается дальности поездок, то 45% наслаждались красотами России в радиусе 500 км от дома (45%), преодолевали эту дистанцию более половины опрошенных, имеющих опыт автопутешествий (55%)", - говорится в сообщении.



В ходе опроса выяснилось, что вместе с Центральным и Северо-Западным федеральными округами (38% и 31% соответственно) большое число автопутешественников в Южном федеральном округе (38%). Каждый второй россиянин декларирует интерес к автотуризму ("не ездил, но хотел бы" - 48%), женщины чаще всего говорят о желании отправиться в туристическую поездку (не ездили, но хотели бы - 52%), россияне 45-59 лет (53%). Мужчины 25-44 лет (25-34 лет - 44%, 35-44 лет - 45%) имеют недавний опыт путешествий на автомобиле (39%), с высшим или неоконченным высшим образованием (41%) и хорошим материальным положением (43%).

По данным ВЦИОМ, россияне, имеющие большой опыт автопутешествий готовы на дальние путешествия на автомобиле - на 501 км и больше (78%). Средняя желаемая дальность туристических поездок на автомобиле вдвое превышает дальность уже совершенных поездок - 2,2 тыс. км против 1,06 тыс. км. В тройку наиболее предпочтительных туристических направлений вошли Южный, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа (29%, 23% и 21%). В Краснодарский край - 16%, в Республику Алтай / Алтайский край - 14%, в Крым - 10%, в Санкт-Петербург - 9%.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 июня 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.