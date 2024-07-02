Стало известно, как часто жители России путешествуют на авто

32% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за последний год совершали туристические поездки по стране на автомобиле. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.
"Согласно свежим данным, туристические поездки по стране на своем или арендованном автомобиле в течение последнего года совершали треть наших сограждан (32%). В подавляющем большинстве случаев это были мини-поездки продолжительностью не больше недели (81% от числа автопутешественников): около половины ездили на один-три дня (51%), еще 30% - на четыре-семь дней. Оставшиеся 19% отважились на более длительные поездки. Что касается дальности поездок, то 45% наслаждались красотами России в радиусе 500 км от дома (45%), преодолевали эту дистанцию более половины опрошенных, имеющих опыт автопутешествий (55%)", - говорится в сообщении.
В ходе опроса выяснилось, что вместе с Центральным и Северо-Западным федеральными округами (38% и 31% соответственно) большое число автопутешественников в Южном федеральном округе (38%). Каждый второй россиянин декларирует интерес к автотуризму ("не ездил, но хотел бы" - 48%), женщины чаще всего говорят о желании отправиться в туристическую поездку (не ездили, но хотели бы - 52%), россияне 45-59 лет (53%). Мужчины 25-44 лет (25-34 лет - 44%, 35-44 лет - 45%) имеют недавний опыт путешествий на автомобиле (39%), с высшим или неоконченным высшим образованием (41%) и хорошим материальным положением (43%).
По данным ВЦИОМ, россияне, имеющие большой опыт автопутешествий готовы на дальние путешествия на автомобиле - на 501 км и больше (78%). Средняя желаемая дальность туристических поездок на автомобиле вдвое превышает дальность уже совершенных поездок - 2,2 тыс. км против 1,06 тыс. км. В тройку наиболее предпочтительных туристических направлений вошли Южный, Северо-Западный и Сибирский федеральные округа (29%, 23% и 21%). В Краснодарский край - 16%, в Республику Алтай / Алтайский край - 14%, в Крым - 10%, в Санкт-Петербург - 9%.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 24 июня 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.