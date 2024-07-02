Авиакомпании не хотят реконструировать аэродромы из своего кармана и за счет туристов

Авиакомпании не готовы платить дополнительные сборы в счет формирования фонда реконструкции аэродромов. Создание такого инструмента для поддержания летной инфраструктуры страны с начала 2024-го проговаривается в высоких кабинетах. Тему обсуждали президент и глава Минтранса, видя потенциал в нововведении, однако уточняли, что нужно определить источник финансирования.

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Судя по последним заявлениям, с этим вопросом все решилось. Как сообщил глава Росавиации Дмитрий Ярдов, начать сбор средств в фонд планируется с августа текущего года. Он будет пополняться за счет повышения ставки сбора для перевозчиков за аэронавигацию на 150 руб. В ведомстве считают, что сумма небольшая, но ежегодно она позволит собирать по 10–12 млрд. И в итоге удастся реконструировать 51 аэродром.

S7 и «Аэрофлот» не поддержали идею создания нового фонда таким путем. Авиакомпании считает, что это все равно в конечном счете может привести к удорожанию авиабилетов для туристов. Какой бы не была статья пополнения фонда, в любом случае нагрузка ложится на пассажира, поскольку авиакомпании получают доходы от их перевозок.

Делать подарки аэропортам авиакомпании в принципе не готовы. Они напоминают, что и без новых сборов стоимость обслуживания рейсов в ряде воздушных гавань, особенно там, где строили новые терминалы, за последнее время выросла вдвое.

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