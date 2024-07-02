Названы российские курорты с самым теплым морем

Самая теплая морская вода на российских курортах в Сочи, Туапсе и Геленджике, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что отдыхающим также будет комфортно в Абхазии, хоть республика и не является частью РФ.

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Самая теплая вода летом на самых южных направлениях — это Сочи. Еще, хоть это не часть России, но очень теплая вода в Абхазии. Недавно в Анапе появилось предупреждение, так как температура воды опустилась до +17 по Цельсию, хотя в Сочи, Геленджике, Туапсе вода, примерно, + 23, — заявила Ансталь.



Вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян ранее заявил, что отдых в Турции опасен. Одной из распространенных угроз является повышенный риск травматизации. По его словам, это связано с активными видами спорта, которые зачастую встречаются на местных курортах. Мкртчян призвал не забывать, что отдых в Турции представляет собой не только «лежание на пляже», как думают многие туристы.

Россиянам также объяснили, где можно отдохнуть вместо Крыма. Опасающимся новой атаки ВСУ туристам предложили выбрать побережье Азовского моря в качестве альтернативы. Путешественники также могут подумать о черноморском побережье региона.