Москвичей и туристов приглашают на парад ретротранспорта

В День московского транспорта — 13 июля — в столице состоится парад исторических трамваев и ретроавтомобилей. Колонна проследует от станции метро «Новокузнецкая» до «Чистых прудов». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Этот год — знаковый в истории московского трамвая. В апреле мы отметили 125-летие любимого городского транспорта. А 13 июля около 15 исторических вагонов и машины из коллекций наших партнеров проедут по центру столицы. Мы развиваем современную транспортную инфраструктуру и сохраняем память о прошлом в соответствии с задачей, поставленной Сергеем Собяниным», — рассказал Максим Ликсутов.



В параде примут участие около 15 исторических трамваев из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы, а также ретроавтомобили партнеров столичного Департамента транспорта.

Колонна отправится от станции метро «Новокузнецкая» в 11:00, проедет через Большой Устьинский мост и Бульварное кольцо до Чистопрудного бульвара. С 11:30 до 18:00 будет работать выставка исторических трамваев и автомобилей, и все желающие смогут осмотреть образцы техники разных времен. В вагоны можно будет зайти, чтобы понять, как развивался московский транспорт.

Помимо выставки на Чистопрудном бульваре также пройдет масштабная развлекательная программа. Это уже добрая традиция московского транспорта, которая объединяет десятки тысяч горожан и туристов.