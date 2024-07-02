Аналитики рассказали, куда предпочитают уезжать в отпуск жители разных городов

Москва возглавила рейтинг городов, жители которых больше других хотят в отпуск. Следом за столицей идут Санкт-Петербурга, южные регионы, а также Нижний Новгород. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков.

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Исследование также показало, что жители столиц чаще всего ищут локации для отдыха в своем регионе. Места для отдыха рядом с домом ищут и жители юга: им недалеко ехать до главных морских курортов.

А екатеринбуржцы, нижегородцы и жители Татарстана стремятся уехать в отпуск подальше от родного города — преимущественно в Сочи, где сочетаются возможности для курортного, горного и событийного туризма.