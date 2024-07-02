Парад фудтраков пройдет в Екатеринбурге на фестивале «Жизнь на колесах»

В Екатеринбурге на гастрономическом фестивале «Жизнь на колёсах» по улицам пройдёт парад фудтраков. Фестиваль состоится 5 по 7 июля.

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Как сообщили в мэрии, парадом кафе на колёсах в 12:00 откроется фестиваль. Фудтраки проследуют по маршруту: площадь Кирова – проспект Ленина – улицы Маршала Жукова – Челюскинцев – Бориса Ельцина – 8 Марта до Площади 1905 года, куда колонна прибудет в 13:00.

ИА «Уральский меридиан» писало, что на фестивале будут готовить стрит-фуд десяти кухонь мира. Наше агентство сообщало, что ожидаются мастер-классы и игровая площадка с различными активностями. Мы писали, что гости фестиваля смогут увидеть мясное «Колесо обозрения».