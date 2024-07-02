Современные санатории и обновленные аэропорты: Ставрополье готово удивлять туристов

Ставропольский край стабильно находится в лидерах различных рейтингов, в которых идет речь о популярности отдыха в российских регионах. Отели и санатории в Кавминводах начинают бронировать едва ли не за полгода до поездки, особенно если речь идет о праздничных датах или высоком сезоне. При этом в крае прекрасно понимают, что борьба за туристов идет нешуточная, а значит, нужно постоянно повышать качество отдыха. О том, как это делают в регионе, "Российской газете" рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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Владимир Владимирович, как вы оцениваете перспективы нынешнего туристического сезона? Какие направления отдыха сейчас развивают на Ставрополье кроме традиционного санаторного?

Владимир Владимиров: Туристский поток в край стабильно растет. Мы оценили его с помощью современных технологий и данных сотовых операторов. В 2023 году Ставрополье посетили около 8,7 миллиона человек. В 2022-м было 7,9 миллиона, а в 2021-м - семь миллионов. С учетом такой динамики ожидаем, что в 2024-м турпоток вырастет на 10-12 процентов по сравнению с предыдущим годом. Глубина бронирования в санаториях в среднем достигает трех месяцев и составляет от 60 до 80 процентов в зависимости от звездности.

Но Ставропольский край - это не только один из крупнейших курортных регионов России. Мы активно развиваем культурно-познавательный отдых. Большим спросом пользуется деловой, промышленный, экологический, аграрный, событийный, этно- и винный туризм.

Какие масштабные проекты в этой сфере реализованы в последнее время и что будет сделано инвесторами в крае в ближайшие годы? На какую помощь они могут рассчитывать в регионе?

Владимир Владимиров: Крупные российские инвесторы готовы вкладывать в курортную отрасль края солидные средства. По итогам 2023 года инвестиции в основной капитал санаторно-курортных организаций составили 7,3 миллиарда рублей. Сейчас в региональном инвестпортфеле 22 проекта стоимостью более 53 миллиардов рублей. Они предполагают создание 3040 номеров на 6079 человек. Прогнозируем, что к 2030 году инвестиции в основной капитал отрасли могут превысить 200 миллиардов.

Ведется капитальный ремонт сразу нескольких автодорог федерального значения, они станут четырехполосными. Будет расширена важнейшая трасса Р-217 "Кавказ"

Прямо сейчас реализуется сразу несколько значимых проектов. В Пятигорске строится большой спортивно-оздоровительный комплекс, а также курортный отель на 234 номера. В Кисловодске завершены реставрация и реконструкция крупного санатория, продолжается строительство медицинского центра санаторного типа. В Ессентуках в этом году планируют начать возведение сразу двух гостинично-оздоровительных комплексов в районе Капельной балки. В Железноводске начнется строительство нового корпуса одного из санаториев.

Все это не только выход на новый уровень отдыха, но и рабочие места, дополнительные налоговые поступления в краевой и муниципальный бюджеты. Конечно, мы стараемся создавать все условия, чтобы инвестор чувствовал себя уверенно на всех этапах реализации проекта. Для этого разработаны разнообразные меры поддержки. Среди них - налоговое стимулирование. Например, снижение ставки налога на прибыль организаций в комплексе с освобождением от уплаты налога на имущество организаций по инвестиционным проектам, соответствующим определенным критериям.

Востребована имущественная поддержка, когда инвестору без проведения торгов предоставляется в аренду земельный участок для реализации масштабных проектов. Кстати, такую же преференцию получили и те, кто строит в регионе глэмпинги. Правительство края находится в тесном контакте с каждым инвестором, в ручном режиме сопровождая каждый проект.

На каком этапе находится создание новой курортной ОЭЗ в Кавминводах? Что она даст туристам?

Владимир Владимиров: Заявка Ставропольского края на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Курорты Кавказских Минеральных Вод" сейчас находится на рассмотрении в Министерстве экономического развития России. Общая площадь ОЭЗ составит 860 гектаров. О своей готовность реализовывать проекты на ее территории сообщили 16 "якорных" инвесторов из числа российских компаний.

По нашим прогнозам, внебюджетные инвестиции превысят 140 миллиардов рублей. В итоге в туристско-рекреационной отрасли будет создано более 17 тысяч новых высокооплачиваемых рабочих мест. Здесь появится около 20 тысяч номеров.

Для отдыхающих очень важна транспортная доступность локаций. Как идет расширение курортных трасс на Ставрополье?

Владимир Владимиров: Этим вопросом мы занимаемся несколько лет. В конце 2022 года был завершен самый масштабный на сегодняшний день проект - расширение стратегической трассы от Минеральных Вод до Кисловодска. Дорога протяженностью 46 километров связывает международный аэропорт в Минводах с городами-курортами Ставропольского края. Теперь время в пути на этом участке значительно сократилось.

Сейчас ведется капитальный ремонт сразу нескольких автомобильных дорог федерального значения, они станут четырехполосными. Так, будет расширена важнейшая трасса Р-217 "Кавказ". Работы идут на Восточном обходе Ставрополя. Параллельно мы разработали проектную документацию и подали заявку в Федеральное дорожное агентство на расширение другого участка этой трассы - по направлению к нашим курортным городам.

Увеличим пропускную способность сразу 27 километров автомобильной дороги А-165 "Лермонтов - Черкесск". На ремонт оставшегося участка тоже разрабатывается проектная документация. Идет ремонт дороги Астрахань - Элиста - Ставрополь.

К 2030 году хотим реконструировать Северный обход краевой столицы и дорогу Ставрополь - Аэропорт. С 2025 года при федеральной поддержке начнем реконструировать семикилометровый участок от Кисловодска в направлении Карачаевска. Завершить работу планируем в 2027-м. К этому же сроку намерены закончить ремонт Бештаугорского шоссе в Пятигорске.

В продолжение предыдущей темы. В крае идет реконструкция двух международных аэропортов. Насколько удобнее и комфортнее они станут для гостей региона? Какие работы там проводят?

Владимир Владимиров: В скором времени оба наших аэропорта получат новые современные и комфортные терминалы. В этом году в аэропорту Ставрополь будет сдан в эксплуатацию терминал внутренних воздушных линий площадью почти шесть тысяч квадратных метров, пропускной способностью до 800 тысяч пассажиров в год.

Два телетрапа оснастят передовыми системами позиционирования, системой кондиционирования, источниками питания для воздушных судов. Выходы на посадку будут оборудованы современными лифтами. Предусмотрена многоуровневая линия выдачи багажа с реверсивной системой и встроенной системой безопасности, что позволит автоматически отсекать подозрительный багаж, а также выявлять источники радиации. И конечно, заработают новые просторные залы регистрации и ожидания со всей необходимой инфраструктурой для удобства пассажиров.

Крупные инвесторы готовы вкладывать в курортную отрасль края солидные средства. В региональном инвестпортфеле 22 проекта, они предполагают создание 3040 номеров

В Международном аэропорту Минеральные Воды строительство нового трехэтажного аэровокзального комплекса завершится в 2025 году. Он будет оборудован пятью телетрапами, высокотехнологичными системами обслуживания пассажиров и обработки багажа. Здесь появятся 24 стойки регистрации с просторной зоной, лифты и эскалаторы, современные системы безопасности, а также системы поддержания микроклимата. Оба аэровокзальных комплекса будут соответствовать всем требованиям доступности для инвалидов.

На Ставрополье много лет реализуется краевая программа "Туристско-рекреационный комплекс". Как благодаря ей меняется рекреационный "ландшафт" края?

Владимир Владимиров: Главная задача - сделать отдых на Ставрополье максимально доступным, комфортным и разнообразным. Госпрограмма содействует реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Предусмотрена господдержка общественных инициатив, проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие данной инфраструктуры, а также инвестиционных проектов создания модульных средств размещения. В этом году муниципалитеты получат поддержку на реализацию проектов благоустройства туристических центров городов и на проведение соответствующих событийных мероприятий.

Ставропольская экспозиция на международной выставке "Россия" запомнилась многим посетителям. Наверняка многие из них теперь захотят приехать в край.

Владимир Владимиров: Выставка "Россия" стала настоящим событием для страны. Мы постарались, чтобы ставропольская экспозиция была не просто яркой и познавательной, но и по-настоящему удивляла. И, как мне кажется, нам это удалось. С момента открытия выставки стенд Ставрополья посетили более трех миллионов человек. Свыше 500 тысяч приняли участие в различных активностях и мастер-классах.

С ноября прошлого года мы разыграли квартиру, более 30 путевок в наши курортные города и экскурсии на известные на всю страну предприятия Ставрополья. А на казачьей свадьбе, которую сыграли прямо на выставке, присутствовали около 1000 человек. Одной из главных особенностей стенда стал бювет с минеральной водой. Посетители оценили его по достоинству. Было выпито почти 60 тысяч литров нашей целебной воды.

Какие новые интересные турмаршруты вы бы посоветовали от себя лично гостям края?

Владимир Владимиров: Туристических маршрутов на Ставрополье множество, и они разнообразны. Отмечу аграрный туризм. Сравнительно новое направление в крае, которое активно развивается и предлагает различные программы для посетителей. Это отличная возможность не только отдохнуть на природе и насладиться свежими натуральными продуктами, но и узнать больше о сельском хозяйстве и его роли в экономике.