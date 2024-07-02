В России могут поменяться правила заезда в гостиницу

В России могут разрешить регистрацию в гостиницах по военному билету, правам, а также загранпаспорту.

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Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ответ замглавы Минэкономразвития Дмитрия Вахрукова вице-спикеру Госдумы Борису Чернышову, который ранее обратился с таким предложением в правительство.

По словам Чернышова, смягчение правил заселения россиян в отели и гостиницы является давно назревшей необходимостью.

Ранее сообщалось, что в Карелии откроют 16 новых гостиниц и других мест размещения в 2024 году.

Также в России сохранят нулевую ставку НДС для гостиниц до 2030 года.