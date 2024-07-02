Марс, Кипящее озеро, медведи и «Спящая красавица»‎: что ждет туриста на Кунашире

"Добро пожаловать в Японию!" - пришла мне смска, как только после приземления самолета я включила телефон.



© Российская газета

Только я прилетела не за границу, а на Курилы, в аэропорт Менделеево. Кунашир - один из трех обитаемых островов Южно-Курильской гряды. "Столица" острова - Южно-Курильск, поселок городского типа с населением семь тысяч человек. Кунашир ближе всего расположен к Японии. До Хоккайдо около 20 километров, поэтому сотовая связь путается. Чтобы случайно не списались деньги с телефона, рекомендуют по возможности сразу перевести гаджет в авиарежим. И включать только в местах, где есть wi-fi.

Курилы - восточная окраина России. Место, где восходит солнце. Видимо, поэтому оно так притягательно, и многие, с кем я общаюсь, мечтают побывать на островах Курильской гряды.

Пять причин приехать на "черный остров"

Кунашир в переводе с айнского означает "черный остров". Оказавшись на побережье, сразу понимаешь почему - под ногами темный песок, он вулканического происхождения. Поэтому в памятках туристам есть предупреждение, что нельзя бросать на песок окурки.

У аэропорта хорошо виден вулкан Менделеева, отсюда и название воздушной гавани. Всего на острове четыре действующих вулкана: Тятя, Руруй, Менделеева, Головнина. Первый - один из крупнейших и самых активных на Курилах, "Тятя" буквально переводится как "отец-гора". Диаметр его главного кратера превышает километр.

Мы были на Кунашире в конце июня. Это не самое лучшее время для посещения острова. На Курилы чаще всего приезжают туристы в августе - сентябре. В июне погода переменчива, часто бывает прохладно и дождливо. Из-за тумана мы не увидели вулканы, зато побывали в уникальных местах, где чувствовалось их дыхание. Почему стоит отправиться в путешествие на Кунашир? Вот только пять аргументов.

© Российская газета

На Кунашир всего за час с небольшим можно долететь из Южно-Сахалинска на небольшом самолетике.

Мыс Столбчатый

Это визитная карточка острова. Таких уникальных природных объектов только два в мире. Наиболее знаменитым его аналогом называется Мостовая Гигантов в Северной Ирландии. В голове не укладывается, что несколько миллионов лет назад стекающие потоки базальтовой породы из вулкана Менделеева попадали прямиком в море. И вода превратила лаву в аккуратные пяти- и шестигранные столбики. Считается, что ты не был на острове, если не видел этот знаменитый мыс. Ведь это самая восточная достопримечательность России. Я забралась на самый край, чтобы сделать фото на память. Мы шли к мысу около часа, аккуратно передвигаясь по "брусчатке". С берега то и дело открывался шикарный вид на Тихий океан и отвесные скалы, которые доходят в высоту до 50 метров.

"Картины!" - восхищенно воскликнула коллега, которая впервые оказалась на Курилах.



Действительно, масштаб работы вулкана и морской воды поражает. Но даже сквозь этот каменный панцирь кое-где пробивались цветы - ярко-желтые головки лилий. Жизнь берет свое!

© Российская газета

Мыс Столбчатый - самая восточная достопримечательность России и символ Курильских островов. По всему миру насчитывается несколько десятков подобных ячеистых базальтовых скал. Но крупных и при этом хорошо сохранившихся всего две - Мыс Столбчатый и Мостовая гигантов в Северной Ирландии.

Фумаролы вулкана Менделеева

Вулканы живые! Чтобы увидеть и почувствовать их дыхание, нужно побывать на фумарольном поле вулкана Менделеева. Мы пробирались к нему по тропе сквозь густые заросли бамбука, приходилось взбираться по оврагам и перебираться через ручьи. В одиночку неопытному туристу легко заблудиться. Гиды, которые сопровождали нашу группу, периодически шумели и свистели, чтобы отвлечь возможно бродящих неподалеку медведей.

"На острове их много, - рассказал мне местный гид Сергей. - Считается, что на Кунашире около ста особей. Но, может быть, и больше. Никто же их не отстреливает, так как большая часть территории острова это заповедник "Курильский".



© Российская газета

Вулкан Менделеева покрыт фумаролами - трещинами, из которых выходит вулканический газ. Это одно из самых крупных фумарольных полей Курил. Здесь вы увидите марсианские пейзажи и почувствуете горячее дыхание Земли.

Когда наконец вышли к фумарольному полю, было ощущение, что попали на другую планету. Какой-то марсианский пейзаж. Фумаролы - это трещины, из которых выходит вулканический газ. И вокруг поле со скалистыми выступами и желтыми кратерами, из которых выходит сера. Гид нас предупредил, что дольше 40 минут здесь лучше не находиться - из-за серных выделений может ухудшиться самочувствие, заболит голова.

Общее впечатление усиливала туманная дымка. Из-за нее сначала совсем не было видно "Спящей красавицы" - так местные называют вулкан Менделеева. Потому что со стороны фумарольного поля он напоминает образ лежащей девушки. И вдруг на глазах картина стала резко меняться - выглянуло солнце, дымка стала постепенно рассеиваться, и постепенно, словно пробуждаясь ото сна, показался силуэт "Спящей красавицы". Завораживающее зрелище!

Головнинский клиф

Мы дождались отлива и отправились на побережье Тихого океана, чтобы полюбоваться на необычное. У меня во дворе многоэтажки бьет фонтан, струи вытекают из скалы. Меня это забавляло, и я считала, что это плод больной фантазии архитектора. Какая-то дырявая скала, думала я и была уверена, что в жизни такого не бывает. И была не права! Своими глазами увидела, как со скалистой стены Головнинского клифа бурными потоками проливаются водопады. Стена скалы живописная - словно скульптор своей рукой прошелся. Мы сюда добрались на вездеходе во время отлива. Когда прилив - вода доходит до самых стен скалы. У нас была пара часов, чтобы успеть вдоволь налюбоваться на скальные водопады. Здесь всегда много людей, которые приезжают сюда сделать яркие фото и устроить пикник на берегу Тихого океана.

© Российская газета

Головнинский клиф - это не только водопады, которые срываются со скалы прямо в океан. В нем запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние два миллиона лет.

Горячее и Кипящее озера

Не только вулкан Менделеева может обдать серным дыханием, но и вулкан Головнина отличается горячим нравом. Мы на вездеходе пробираемся по стенке вулкана. Направляемся к кальдере Головина - это впадина диаметром более четырех километров, которая появилась после разрушения самого древнего вулкана острова. Наш водитель, он же гид Сергей, мастерски преодолевает все препятствия. Я захватила с собой купальник в надежде искупаться в вулканическом озере. Пейзаж на озеро Кипящее завораживает: голубая чаша, откуда-то идут струйками выбросы газа и стелется густой пар. Гид первым делом подводит к стенду с техникой безопасности: меньше дышите испарениями газов - это может вызвать головные боли и тошноту, не подходите близко к дымящимся фумаролам и грязевым котлам - рискуете провалиться и обжечься, оставайтесь рядом с берегом, нырять и плавать по озеру Кипящему запрещается - это опасно для жизни! Мысли окунуться в водичке сразу улетучиваются. Озеро Кипящее - одно из самых опасных мест на острове. Самое красноречивое этому подтверждение - могилка на холме рядом с информационным щитом.

"Даже останков не нашли", - говорит Сергей.



© Российская газета

Кипящее озеро - одно из самых опасных мест на Кунашире. Нырять и плавать здесь запрещено. Это опасно для жизни!

Кипящее - совсем небольшая чаша, ее ширина около 190 метров. Воронка озера была образована около 1000 лет назад в результате фреатического извержения - взрыва, сопровождающегося выбросами огромных масс пара, обломков породы и пепла. Кипящим его называют не зря - температура воды в районе выхода термальных вод около 95 градусов Цельсия.

Берег озера покрыт желтовато-черным серным песком. В прошлом веке здесь был небольшой японский завод по добыче серы. Остатки лодочной пристани и котлов сохранились до сих пор.

Небольшой ручеек от озера Кипящее попадает в Горячее.

"Вот в этом месте можно искупаться, водичка должна быть теплая", - рекомендует гид.



Решила проверить и для начала хотя бы ножки намочить. В озере Горячем оказалась холодная вода. Купаться расхотелось окончательно.

Квадроциклы по берегу Тихого океана

Эта прогулка стала одним из самых запоминающихся приключений на острове. На мощных квадроциклах мы промчались на север вдоль Тихого океана до горячих источников. Затем через бурные реки и огромные лужи, где застревали КамАЗы, отправились в горы, откуда открывается вид на все четыре вулкана. Погода в этот день была совсем не летняя - холодно, сыро и туманно. Вулканы мы не увидели. Но зато получили массу непередаваемых эмоций от экстремальной езды на этих колесных вездеходах. Они настолько мощные и маневренные, что для того, чтобы удержаться на пассажирском сидении, нужно обладать навыками родео - непросто! Пару раз я едва не вылетела из квадроцикла, когда перепрыгивали через камни. Прогулка заняла почти весь день. Мы уставшие и продрогшие, но довольные собой вернулись на базу. Путешествие было незабываемым!

© Российская газета

Путешествие на мощных квадроциклах по тихоокеанскому побережью вряд ли забудется.

На Кунашире зацвел шиповник!

"Значит, горбуша скоро пойдет", - говорят местные жители.



А сейчас рыбаки выходят в море ловить трепанга и симу. Пока гуляли по побережью, наткнулись на только что выброшенного на берег осьминога. Еще свеженького, килограммов на 7-8. Положили в пакет, забрали с собой. Не пропадать же добру! Будет шикарный обед. Местный гид Сергей поделился со мной рецептом правильного приготовления осьминога: в морской воде (!) его нужно отваривать ровно три минуты, затем закрыть кастрюлю крышкой и оставить до полного остывания.

Где остановиться на Кунашире

Когда собираешься в путешествие на край земли, планируешь все нюансы. Особенно, где остановиться. Если на Шикотане летом можно весь остров обойти пешком и переночевать в палатке, то на Кунашире, где рыскают медведи, это не вариант. Да и городской житель, отправившийся на Курилы за впечатлениями, будет искать комфортных условий для отдыха после прогулок по острову.

Моя подруга в прошлом году в конце августа у местной компании купила тур "Сахалин+Итуруп". Когда прилетела на Курилы, их разместили в каком-то деревянном бараке, где даже нельзя было принять душ. В результате впечатление от поездки было испорчено. Вопрос с отелями едва ли не самый главный на островах. Особенно в августе-сентябре - это наиболее благоприятный период для путешествия на Курилы.

© Российская газета

На открытой террасе в глемпинд-отеле "Кунашир" все располагает к неспешному отдыху.

В Южно-Курильске я заметила пару небольших отелей и гостевых домов. Местные рассказали, что по хорошей цене сдают комнаты для туристов. А с первого июля на острове открывается глемпинг-отель "Кунашир резорт и спа", где есть все необходимое для избалованного цивилизацией человека и в то же время ты не отгораживаешься от природы. Мое внимание сразу привлекло во всю стену панорамное окно с лесными пейзажами рядом с кроватью. На территории отеля 22 домика, есть и ресторан, и гриль-домик, и открытая терраса с гамаками около речки. Все объекты соединены деревянными мостками. Вечером будет приятно расслабиться в спа-зоне с минеральными ванночками, баней и хамамом.

Сахалин: Горный воздух, свежие устрицы и муралы

Возвращаться домой с Курильских островов придется через Сахалин. Без вариантов! Задержитесь здесь хоть на пару дней. В Южном и окрестностях есть что посмотреть и продегустировать. Например, самим наловить в лагуне Буссе свежих устриц и тут же ими полакомиться. Или, как посоветовали в "Сахтуристе", отправиться на восточное побережье Тонино-Анивского полуострова. Там можно устроить пикник и попробовать знаменитый корейский суп с морской капустой и морепродуктами Хэмультан. Вдоль всего побережья от мыса Птичий до мыса Великан находится множество созданных ветром и морскими волнами гротов, стоящих прямо в море пещер, арок и столбов, на которых гнездятся колонии птиц.

А в Южно-Сахалинске стоит побывать на горнолыжном комплексе Горный воздух и подняться на канатке. Отсюда открываются самые шикарные виды на город.

© Российская газета

Сахалин - это и муралы арт-проекта "Родина - Сахалин", и горнолыжный комплекс Горный воздух. И, конечно, маяк Анива.

А прогулявшись, к примеру, вдоль улицы Горького, можно полюбоваться на фасады зданий, расписанных художниками в рамках арт-проекта "Родина-Сахалин". Муралы стали самым настоящим украшением города, его визитной карточкой. Один из самых первых и запоминающихся - с героями фильма "Место встречи изменить нельзя" Жегловым и Шараповым - появился в Южном еще шесть лет назад, когда проходил фестиваль "Утро Родины" и был запущен проект киноцитат. "Шарапова" открывал Владимир Конкин, который специально прилетел на Сахалин. А фраза из фильма "Не впадай в отчаянье, не имей такой привычки" запомнилась сахалинцам.

Что нужно знать туристу перед поездкой на Курилы

Прежде всего, нужно получить пограничный пропуск на посещение острова. Это делается заранее - минимум за 15 дней до предполагаемой поездки - через Единый портал госуслуг. Для чего это нужно? Для нахождения в Южно-Курильске пропуск не нужен, но так как большинство туристических объектов находится в пограничной зоне, его в любой момент потребуют предъявить. Поэтому пропуск вместе с паспортом должны быть с собой всегда на острове. Забудешь - пограничники составят протокол и выпишут штраф.

Прямого авиасообщения материковой части страны с Кунаширом нет, поэтому есть два способа добраться до места. Первый: самолетом до Южно-Сахалинска, где, сделав пересадку, долететь уже до острова. Второй: Перелет до Южно-Сахалинска, потом отправиться в порт Корсаков, откуда на теплоходе дойти до Кунашира. Первый вариант самый быстрый. При условии, что рейс с Южного, как называют столицу Сахалина, не отменят. А задержки или отмены случаются регулярно. Когда мы прилетели из Москвы, в аэропорту то и дело объявляли об отменах и задержках рейсов. Например, в этот день не было рейсов на Курильск, который находится на острове Итуруп. Нам повезло - наш самолетик Bombardier Dash 8-Q400, который рассчитан на 70 пассажиров, вылетел по расписанию и увидел Кунашир через час.

Из-за возможных задержек рейсов обратный билет с Южного домой рекомендуется брать не в день окончания тура на острове, а через два дня. У нас этот вариант был заранее учтен. В день вылета все рейсы с Кунашира были отменены, мы смогли покинуть остров только на следующий день. Переночевав в сахалинском отеле, днем улетели в Москву.

Водным путем придется идти от 20 до 30 часов, в зависимости от того, пойдет судно от Сахалина напрямую или через Шикотан.

Комментарий

Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР):

"Туры на Курилы редкое, нишевое направление. Как правило, туроператоры комбинируют посещение островов с Сахалином. Один из таких туров, заявленных в 2024 году, - "Сахалинская классика: Сахалин+Итуруп". Стоимость такого тура на 8 дней - 140 тысяч на человека, плюс перелет из Москвы 60-70 тысяч. В итоге получается недешевое путешествие. Спрос на такие туры оценивается на уровне прошлого года. Поток туристов относительно небольшой. Видимо, информации не очень много об этом направлении. Организованные поездки предлагаются только на самый крупный остров Курильской гряды - Итуруп. Кунашира нет."



Какая муха меня укусила

Утром обнаружила чуть выше лодыжки большое красное пятно. Это место на ноге припухло и было горячим. Комаров на острове очень мало, по крайней мере, я не видела. Похоже, какая-то зловредная муха меня укусила. Так и оказалось! На ресепшене девочки, увидев пораженное место, сразу сказали, что это сделала курильская муха-белоножка. Ее так называют по белым "копытцам" на лапках. Считается, что ее как магнитом привлекает темная одежда. Муха-белоножка заползает в рукава и под штанины, под кепки, даже под солнечные очки. В отличие от комара не прокусывает кожу, а ее выгрызает. Реакция на укус этой зловредной мухи у каждого человека разная - от покраснения до сильного отека.

На Курильских островах есть еще опасное растение - ипритка, или токсикодендрон (переводится как "опасное дерево"). Растение, названное по ассоциации с отравляющим газом ипритом. Оно распространено в Японии и Китае, а в нашей стране его можно встретить на Сахалине и Курильских островах. На Кунашире ипритку восточную можно встретить в виде стелющегося кустарника и лианы. Все виды токсикодендронов содержат масло урушиол, вызывающее сильнейшую аллергическую реакцию, как при химическом ожоге. От одного только прикосновения к этому растению на коже появляются волдыри, которые начинают сильно чесаться. Особенно опасно находиться рядом с иприткой летом во время цветения. Пыльца растения, попавшая в нос или глаза, может привести даже к анафилактическому шоку.

© Российская газета

От одного только прикосновения к ипритке на коже появляются волдыри, которые начинают сильно чесаться.

Что положить в чемодан туристу, отправляющемуся на Кунашир

Удобную обувь с нескользящей подошвой. В идеале - треккинговые ботинки;

Спортивную одежду для хайкинга (брюки должны быть походные, которые противостоят дождю и ветру и быстро сохнут);

Бафф, чтобы шея была закрыта;

Рюкзак;

Плащ-дождевик, легкую ветровку;

Очки, солнцезащитное средство;

Купальник и сланцы;

Репелленты;

Кепку или любой другой удобный головной убор;

Мини-аптечку (помимо препаратов, которые вы принимаете, положите антисептик, пластыри, бинты, антигистаминные средства).

Кстати

Знаете ли вы, что в 10 граммах морских водорослей содержится легкоусвояемых органических соединений йода столько же, сколько в 11 килограммах трески.

Какие гостинцы привезти с собой

На Кунашире, зайдя в местные магазинчики, я с порога спросила у продавцов: на Сахалине эта продукция дешевле?

"Конечно! Нам с Южного все привозят", - был ответ.



Поэтому перед отлетом домой за гостинцами наведались на местные рынки в Южно-Сахалинске. Их два - Успех и Техник. Как нам сказали, первый для туристов, второй - для своих. Путина еще не началась, поэтому не имело смысла покупать красную икру. Причем, на Сахалине она дороже, чем в Москве.

© Российская газета

Этого огромного осьминога лучше сварить в морской воде и тут же съесть. А в качестве гостинца купить на рынке щупалец варено-копченого морского гада в вакуумной упаковке.

Какие местные деликатесы привезти, чем порадовать родных и друзей? Вот примерный список рекомендованных покупок (актуальных на июль): курильский гребешок, вареный или варено-копченый осьминог, сима (чуть позже пойдет свежая горбуша), икра минтая (она очень вкусная, минтаевая путина только недавно закончилась, нужно покупать не в жестяных банках, а в белых пластиковых), икра морского ежа, сушеная морская капуста (есть отдельно для салатов, есть для супа).