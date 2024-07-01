Бронирования в Крым и Дагестан продолжают сокращаться

После теракта в Дербенте и Махачкале и подрыва украинской ракеты над одним из пляжей Севастополя число бронирований в эти регионы стало падать. В Дагестан — на 5%, а в Крым — на 25-30%, сообщили в Российском союзе туриндустрии. При этом в РСТ отмечают, что загруженность отелей все еще выше, чем в прошлом году, и спрос понемногу восстановится. Отмены бронирований есть — но они не слишком значительные, говорят в туриндустрии. От Крыма и Дагестана по итогам года все так же ждут роста турпотока, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин» и вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор турфирмы «Дельфин»

«Спрос и на Крым, и на Дагестан был очень хорош и равномерно увеличивался весь год. Соответственно, сейчас уже накоплена значительная масса туристов, которые все равно поедут, аннуляций очень мало. Новые продажи замедлились, да, но они могут повлиять только на итоговые цифры роста, вот так бы я сказал. Соответственно, если в Крыму мы ждали в целом где-то плюс 40%, плюс 45% к 2023 году, текущее замедление недели может понизить наш прогноз, ну, может быть, до 38-40%, опять-таки, прироста. То есть мы не говорим о том, что сезон будет хуже, он будет лучше, но на несколько процентных пунктов хуже, чем мы планировали месяц назад. В Дагестане мы планировали рост где-то в районе 20%, сейчас это замедление даст тоже некоторое снижение в прогнозе — до 15% прироста к 2023 году».



Спрос может окончательно восстановиться за следующие две-три недели, полагает Сергей Ромашкин. И логично, что теперь бронирования могут переместиться географически. В Крыму, например, спрос перейдет на южную часть, в Ялту и Феодосию. Сотрудники Business FM позвонили в гостиницу с названием «Крым» в Севастополе:

— По крайней мере, в нашей гостинице ситуация никаким образом не изменилась. Отказов от бронирования у нас пока нет. Мы работаем в штатном режиме. — Какая обстановка среди местных жителей сейчас? — Люди стали осторожнее. — Какие прогнозы у вас до конца лета по загруженности? — Ничего не могу вам сказать на эту тему. Ну откуда же я знаю в связи с той ситуацией, которая у нас есть.



При этом в гостинице отметили, что она находится в самом центре города. Это тоже могло повлиять на выбор туристов. Другой собеседник радиостанции, региональный директор всероссийской сети отелей Atelica в Крыму Павел Марциновский отметил значительное падение спроса. Отели этой компании как раз расположены на побережье. Однако причина этому может быть совсем не в опасениях после обстрелов.

Павел Марциновский региональный директор всероссийской сети отелей Atelica в Крыму

«Дело в том, что у нас динамическое ценообразование, и спрос последнее время был настолько высок, что цена просто автоматически тоже выросла. Мы загружены полностью, наши отели по Крыму загружены под 100%. Соответственно, на этом фоне, последнюю неделю наблюдается довольно серьезное падение спроса, причем даже не на 20%, а, наверное, в разы. По нашим ощущениям, скорее, и по отдельным событиям, ну, например, по некоторым аннуляциям, которых, кстати, немного совсем, если сравнивать с прошлым годом, в принципе, реакция рынка достаточно сдержанная».



В прошлом году, когда был подорван Крымский мост, спрос на отдых на полуострове сократился гораздо ощутимее, говорят отельеры. Та же ситуация была и два года назад. Поэтому текущие отмены не выглядят так масштабно.

В Дагестане от бронирований отказывались в основном туристы, которые планировали отдых на ближайшие несколько недель, рассказали в гостинице «Адмирал» в Махачкале:

— Что-то сокращалось в связи с этими событиями, наверное, дня два-три , да, отменялись брони. А сейчас чуть время прошло — брони сохранились и еще даже новые появились. — Какие настроения у местных жителей и туристов? — Очень даже настроение. Очень добродушные у нас люди. Нормальное настроение, все хорошо. У нас загружено вплоть до сентября включительно, но опять же есть такие форс-мажоры, где выпадают какие-то дни, поэтому нужно обязательно заранее звонить, узнавать, а так загруженный сентябрь, октябрь даже уже пишем бронь.



Тур по Дагестану на неделю в конце августа может выйти в районе ста тысяч рублей на двоих. Найти туры в Крым на август и конец сентября в агрегаторах трудно, свободных слотов нет, зато можно забронировать поездку на ближайшие две недели. И примерно за те же деньги. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших при терактах в Махачкале и Дербенте выросло до 22. В их числе 17 полицейских и пять гражданских лиц.