Один российский пляж признали самым лучшим в стране

Генеральный директор независимого центра сертификации и экспертизы «ХорекаЭкспертГрупп» Ольга Пасько вручила мэру Корсаковского городского округа в Сахалинском области Александру Ивашову сертификат о присвоении первой категории пляжа «Охота». Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы российского региона.

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Пасько объяснила, что для признания самого лучшего пляжа страны недостаточно поставить на берег шезлонги и зонтики. Зона отдыха, по ее словам, должна обладать развитой инфраструктурой, быть безопасной для посетителей и доступной для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, она должна быть экологически чистой, оснащена пунктами оказания медицинской помощи, спасательными вышками, информационными стендами, урнами, раздевалками, душевыми и туалетными кабинами.

«Существуют общероссийские стандарты оборудования пляжей. Существуют целый перечень требований, которым они должны соответствовать. Это будет первый муниципальный пляж на Сахалине, имеющий высшую оценку. Мы провели фотофиксацию, маркерили GPS-отметку», — отметила специалист.



Уточняется, что на территории пляжа присутствуют бассейн, спортивная и детская игровая зона. При этом водную акваторию обследовали водолазы и подтвердили ее безопасность.

В апреле российский парк признали самым лучшим в стране. Тогда им оказался парк «Швейцария», который находится в Нижнем Новгороде.