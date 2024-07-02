В заповеднике Ленобласти появятся названные именами птиц веревочные трассы

В Нижне-Свирском заповеднике в Лодейнопольском районе Ленинградской области, в экологическом парке «Мир птиц» создадут верёвочные трассы. Об этом рассказала методист заповедника Александра Петрушина.

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Маршруты создают в целях экологического просвещения, а трассы решили назвать в честь местных обитателей, поделилась она в беседе с RuNews24.ru.

Самая лёгкая трасса под названием «Пищуха» пройдёт на высоте не более 1 м, её протяжённость составит 128 м.

Трассу «Сова» протянули на высоте 3 м, а самым сложным стал маршрут «Орлан», высота которого составляет 5 м, а протяжённость — 130 м.

Ранее министр правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что в Московском зоопарке впервые открылся вольер редких пернатых — китоглавов.