Туристы на Черном и Азовском морях переживают рекордную жару

Июль начался с рекордной жары на российских курортах. Воздух в Анапе прогрелся до +33,5 ⁰С, а в Туапсе до +33,9. По прогнозам, цифры на термометре в течение рабочей недели расти не будут – к середине столбики покажут +28…+29 ⁰С, но в пятницу зной вернется. В Туапсе температура поднимется до +33 ⁰С, а в Анапе – до +31.

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В Геленджике, по данным открытых источников, сегодня стояла 35-градусная жара, которая к среде спадет до +27 ⁰С. В Сочи сейчас воздух прогрелся до +30 ⁰С, но к середине недели он охладится до тех же показателей.

Жарко и на Азовском побережье. В Темрюке погода более комфортная, +29 ⁰С, но уже завтра столбик термометра поднимется до +32. Туристов, отдыхающих в Приморско-Ахтарске, первый день июля порадовал 35-градусной температурой, которая спадет только к выходным. Похожая ситуация и в Ейске – сейчас там +33, но синоптики обещают еще рост.

Жара придется весьма кстати туристам, отдыхающим на Черном море, – температура воды там оставляет желать лучшего. В Анапе, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, море прогрелось всего до +18 ⁰С, в Туапсе – до +21, а в Геленджике – до +20. Комфортнее всего вода в Сочи +24 ⁰С.

На Азовском побережье море гораздо теплее. В Ейске термометр показывает +28 ⁰С, в Приморско-Ахтарске +25, а в Темрюке +26.

Ранее TourDom.ru сообщал, что Москву накроет жара, которой не было около 100 лет.