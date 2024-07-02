В Тоджинском районе Тувы открылся пляж на озере Азас
Главное управление МЧС по Туве сообщило, что инспекторы провели техническое освидетельствование пляжа на базе отдыха «Азас» на Тодже. По итогам проверки владельцу выдали разрешение на открытие пляжа.
Эксперты установили, что пляж отвечает требованиям, а также имеется акт водолазного обследования дна.
На пляже есть детская и взрослая зоны купания. Площадь места отдыха составляет 480 квадратных метров. Пляж допускает возможность отдыха на воде до 120 человек.