Куда отправиться в речной круиз из Москвы и сколько это стоит

За два месяца летней речной навигации в круизах побывали примерно 120 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин.

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Путешественники все чаще выбирают такой вид отдыха, чтобы можно было посмотреть несколько городов за раз. Куда именно можно отправиться на теплоходе из столицы и во сколько это обойдется, выяснила Москва 24.

Море впечатлений

С Северного и Южного речных вокзалов туристические суда уходят примерно в 50 российских городов и населенных пунктов, рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, чаще всего путешественники предпочитают круизы в Углич, Казань, Ярославль, Мышкин и Санкт-Петербург.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что еще несколько лет назад путешествия на теплоходах считались отдыхом в основном для пожилых. Но на сегодняшний день туры становятся все более популярными среди молодежи и семей с детьми.

"В этом году мы увидели рост спроса на 10–15%: пришли новые туристы, которые раньше не выбирали речные круизы. А за два последних года аудитория выросла на 50%", – привел цифры эксперт.



Любителям путешествий по воде доступны короткие, средние и длинные маршруты. Например, за два-три дня можно посмотреть города на Волге – Мышкин, Углич, Рыбинск, Нижний Новгород. На неделю получится отправиться в путешествие до Санкт-Петербурга или Карелии, посмотреть острова Кижи и Валаам, а также Ладожское озеро. Можно добраться и до Казани или Ростова-на-Дону с заходом в том числе в Ярославль: такие поездки длятся до двух недель, заметил Горин.

При этом, если брать тур только в одну сторону, придется подумать, как уезжать обратно. К примеру, разнообразить поездку можно, добравшись до пункта назначения на лайнере, а обратно – на поезде или самолете, предложил эксперт.

"Есть также вариант "туда-обратно", но тогда вам покажут то же самое, что вы уже видели. Маршрут по Золотому кольцу в этом плане интереснее, потому что города не пересекаются, и вы на протяжении всего маршрута смотрите разные места", – объяснил Горин.



Есть чем заняться

Цены на круизный отдых отличаются в зависимости от типа теплоходов, рассказал Дмитрий Горин.

В стоимость тура входит еда, экскурсии в городах и развлекательная программа на судне. При этом в зависимости от пакета гостям предложат шведский стол или трехразовое питание, а каюта может быть с террасой или без, пояснил Горин.

"Туристы могут выбирать и программу во время круиза. Есть базовый пакет экскурсий, который входит в стоимость, но можно и доплатить за более расширенный формат. На самом теплоходе также проходят кинопоказы, концерты, музыкальные или литературные вечера", – рассказал представитель РСТ.



Он напомнил, что круизный сезон в Москве длится примерно с апреля по октябрь. В июле, по его словам, найти интересные предложения еще можно, однако самые насыщенные и недорогие программы разбирают заранее. Также Горин обратил внимание, что при раннем бронировании многие компании делают скидки: в таком случае отдохнуть на красивом лайнере с разнообразным питанием можно значительно дешевле.