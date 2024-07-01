Red Wings запустила прямые рейсы между Сочи и Элистой

Авиакомпания "Red Wings" запустила в понедельник прямые рейсы Сочи - Элиста, которые поспособствуют развитию внутреннего туризма. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

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"Сегодня из аэропорта Элисты запустили прямые рейсы в Сочи. Авиакомпания "Red Wings" будет выполнять полеты по понедельникам и субботам до 30 сентября, время в пути составит 1 час 20 минут. Уверен, в летний сезон это направление будет особенно востребованным. Теперь можно с комфортом отправляться в отпуск в курортный город", - написал он. Хасиков уточнил, что в Сочи также можно добраться на поезде "Элиста - Адлер", который курсирует один раз в неделю. "Будем расширять направления пассажирского сообщения, чтобы охватить еще больше городов, повысить экономическую и туристическую привлекательность региона", - добавил глава региона.



Полеты по маршруту будут проходить с 1 июля до 30 сентября, дважды в неделю, на лайнере SSJ-100. В конце мая "Red Wings" начала полеты в Элисту из московского аэропорта "Жуковский".

28 мая аэропорт Элисты принял первый рейс после временного закрытия, возобновив работу в условиях специальной военной операции.