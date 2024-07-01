На платформе проекта "Кинокарта России" появились 15 киномаршрутов

15 маршрутов по местам съемок российских фильмов и сериалов появились на платформе интерактивного проекта "Кинокарта России", сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"В рамках интерактивного проекта "Кинокарта России", разработанного ведущим российским порталом о кино "Кино-Театр.Ру", запустились 15 маршрутов по местам съемок российских фильмов и сериалов. Теперь можно прогуляться по центру Москвы и Петербурга и увидеть кадры из любимых кинолент вживую, а также проехаться на автомобиле по Ивановской и Нижегородской областям и побывать в фильмах Андрея Тарковского, а также увидеть, где снимали "Сибирского цирюльника", "Утомленных солнцем-2" и др.", - сообщили в пресс-службе.



В частности, такие маршруты появились в Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, в Республике Карелия.

Сейчас на "Кинокарту" нанесены уже более 2 600 географических точек с обозначением мест, где проходили съемки около тысячи российских фильмов и сериалов.

На основе этих меток были сформированы 15 кинормаршрутов, три из которых представляют собой киноэкскурсии по Москве, которые можно совершить на городском транспорте. Они действуют на маршрутах автобуса "М3", трамвая №3 и речного трамвая "Сердце столицы". Также доступен прогулочный маршрут по местам съемок кино в столице, а также пешие киномаршруты по центру Петербурга и по Москве от Комсомольской до Красной площади. Созданы маршруты по Екатеринбургу, Калининграду, Краснодару, по местам съемок сериала "Красный Яр" в Красноярске. Помимо этого, можно отправиться в кинопутешествие по Сочи и окрестностям и по местам съемок кино в Карелии. Также есть автомобильные маршруты по Ивановской и Нижегородской областях.

Проект "Кинокарта России" запущен в 2023 году, его инициатором выступил портал "Кино-Театр.Ру". Особенность проекта заключается в том, что добавлять кинометки могут не только создатели проекта и авторы фильмов, но и пользователи сервиса. На основе этих меток разработаны уникальные туристические киномаршруты. "Кинокарта России" создана при поддержке Института развития интернета в партнерстве с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения.