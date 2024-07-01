Попугай напал на отдыхающего в Анапе туриста

Отдыхающего в Анапе туриста во время платной фотосессии укусил попугай. Возмущенный мужчина обратился в дежурную часть, сообщила пресс-служба отдела МВД России по городу Анапе. По данным правоохранителей, платные фотосессии на набережной Паралия села Витязево организовал индивидуальный предприниматель, однако никаких документов на птицу у него не было.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Анапе обратился мужчина с сообщением о том, что его укусил попугай во время проведения платной фотосессии на набережной Паралия села Витязево, — сообщили в ведомстве.



Попугая изъяли и поместили в местный зоопарк, а пострадавшему выдали направление на проведение судебно-медицинской экспертизы. По факту произошедшего проводится проверка.

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