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Пристегните ремни: Росавиация на пике сезона поднимет цены на билеты еще на 10-15%

В российской авиации – тихий бунт.

Росавиация поднимет цены на билеты еще на 10-15%
© ТАСС

Росавиация решила увеличить тарифы на аэронавигацию, чтобы собрать дополнительные средства на ремонт аэродромов. Цифры уже известны: сборы на аэронавигацию возрастут на 37% на внутренних рейсах и вдвое – на международных. Это произойдет уже с 1 августа этого года.

Крупнейшие авиакомпании уже взбунтовались, заявив, что индексация отразится на стоимости авиабилета. То есть за все будет платить авиапассажир.

В «Аэрофлоте» «СП» напомнили, что тарифы на аэронавигацию уже росли. В 2022 году поднялись примерно на 60% и на 10% в 2023-м. А в S7 пожаловались: начиная с 2022 года, рост аэронавигационных сборов вырос на 76%. «Дальнейший рост может привести к повсеместному удорожанию стоимости авиабилетов на рынке», — предупредили в авиакомпании. Мы, впрочем, и сами уже догадались.

Куда дальше повышать цены на авиабилеты, не понятно: по данным Росстата, средняя цена авиаперелёта в экономклассе по России в 2023 году выросла больше, чем на 22% и достигла 7,6 тысячи рублей за тысячу километров полёта. Средняя цена авиабилета за рубеж за последние 15 лет выросла на 134% и доходит уже до 36 тысяч рублей. Но это, как выяснилось, не предел: стоимость авиабилетов станет еще выше.

Прелесть и комизм ситуации в том, что крупнейшие российские аэропорты находятся в собственности российских миллиардеров. Шереметьево, Домодедово, воздушные ворота Адлера и Екатеринбурга — все они в собственности отечественных олигархов. Так, по данным Forbes (за 2017 год), аэропортом «Внуково» владеет миллиардер Андрей Скоч, с состоянием $6,8 млрд. Владелец аэропорта «Домодедово» — миллиардер Дмитрий Каменщик, состояние которого — $3,7 млрд. Аэропортом Шереметьево владеет миллиардер Аркадий Ротенберг, состояние которого — $2,6 млрд.

Сетью «Новапорт» владеет миллиардер Роман Троценко, состояние которого $1,6 млрд. Международные аэропорты в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Нижнем Новгороде и Саратове принадлежат компании «Ренова», контролируемой Виктором Вексельбергом с состоянием $7,5 млрд, по данным Forbes на март этого года.

«На самом деле надо поднимать небольшие аэропорты, а крупные, находящиеся в собственности олигархов, должны реконструировать они сами. Да и что там реконструировать, ведь они совершенно новые. Тут важно выяснить, на что понадобились деньги — на реконструкцию аэродрома или аэровокзала: аэродромы вообще принадлежат государству, но находятся в собственности олигархов, которые и без того берут деньги с пассажиров. Лучше направить средства мелким аэропортам, на реконструкцию которых в местном бюджете недостаточно средств», — считает генеральный директор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

Понятно, что аэропорты понесли ущерб в связи с санкциями, когда для России закрыли небо Европы.

«В этой ситуации авиакомпании страдают не меньше пассажиров, - считает заслуженный пилот СССР, председатель Общественного совета по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов. – Возложить все траты на авиакомпании сейчас – не лучшая идея. Ведь авиакомпании ищут в условиях санкций запчасти, комплектующие, причем по ценам, многократно превосходящим прежние. Плюс ремонт. А сейчас еще траты увеличатся из-за роста сумм за пролеты над территорией».

«СП»: Можно предположить, на сколько подорожают авиабилеты?

- У каждой авиакомпании свои проблемы и свои расценки. На мой взгляд, стоимость авиабилетов возрастет на 10-15%. Но тут возникает другая проблема – востребованность. Сейчас большая часть населения не в состоянии покупать авиабилеты по космическим ценам. Если цены на авиабилеты повысят – это ударит по авиакомпаниям: пассажиры попросту уйдут, сократятся объемы авиаперевозок. А это – худший вариант для авиакомпаний, который может привести к их закрытию.

Проблемы начались не сегодня. Дело в том, что в федеральном бюджете на 2024 год на аэродромную инфраструктуру было заложено средств на 22% меньше, чем в прошлом. Что будет дальше — и вовсе не понятно. Отсюда и возникла идея компенсировать все это за счет нового сбора.

Но если начать разбираться, то совсем не трудно найти национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры». За 4 года его реализации в российских аэропортах был реконструирован 21 объект. Еще 14 будут введены в эксплуатацию до конца 2024 года. Реконструкция увеличит и пропускную способность аэропортов, и сделает полеты безопаснее. Неужели не хватает этих бюджетных денег?

На самом деле аэропорты и так потихоньку реконструируются. Сейчас, например, в Хабаровске строят терминал для внутренних рейсов, в Магадане реконструируют аэропорт, в Хабаровске два раздельных терминала реконструируют по очереди. Идут работы в аэропортах Улан-Удэ, Благовещенска, Грозного, Воронежа.

За последние 2 года были отремонтированы и введены в строй взлетно-посадочные полосы в Оренбурге, и Великом Устюге, новая аэродромная инфраструктура появилась в аэропорту Толмачево в Новосибирске, завершена реконструкция 4-х аэропортов в Якутии. А до конца 2024 года по нацпроекту планируется провести реконструкцию 52-х объектов аэропортовой инфраструктуры в 49 аэропортах: это 32 взлетно-посадочных полосы и 20 вспомогательных объектов.

«Крупные аэропорты справляются сами. А вот для небольших аэропортов, у которых пропускная способность меньше 1 миллиона пассажиров в год, может возникнуть такая ситуация, когда понадобятся дополнительные средства. Где их взять? В этом случае нужна внешняя поддержка, и тут как раз может помочь новый инфраструктурный сбор», — пояснил исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев.

По мнению эксперта, для Шереметьево и Внуково новое строительство сейчас не актуально. «В реконструкции нуждаются аэропорты в Сочи и Пулково в Петербурге. «Аэропортом в Сочи владеют структуры, близкие к миллиардеру Олегу Дерипаске, а одним из инвесторов Пулково является банк ВТБ», — сообщил Олег Пантелеев. Неужели олигархи переложат свои проблемы на плечи пассажиров?

Из всех аэропортов, которые действуют сегодня в России, 200 относятся к числу малых. В первую очередь закроются именно они. Вместе с аэропортом прекратит существование и населенный пункт.

«Восстановление малых аэропортов зачастую считают неперспективной разработкой. А ведь именно ликвидация аэропорта ведет к обезлюдению, к оттоку миллионов людей с Северов, из Центральной России. А это уже – геополитика и проблема безопасности нашей страны», - считает Олег Смирнов.

Главный вопрос – традиционный: где взять деньги?

Альтернативой очередному аэропортовому сбору, по мнению некоторых экспертов, могло бы стать увеличение доходов региональных аэропортов от общепита. Здесь есть, куда развиваться: такие доходы у европейских аэропортов составляют около 40%, а в России — 20%. Хотя пассажиры и так знают: чашка чая в аэропорту нередко идет по цене самовара.

«Выход один – помощь из бюджета, - полагает Олег Смирнов. - Тем более, что инициировало всю эту программу сбора дополнительных средств на ремонт аэродромов именно структуры правительства».

Возможно, там понадеялись на механизм государственно-частного партнерства. Только партнерство в этой схеме получилось каким-то странным. И как ни крути, платить за все придется пассажирам. В «пищевой авиацепочке» у них, как всегда, самая печальная роль.

Интересно, в Росавиации совсем не боятся, что вслед за ропотом авиакомпаний последует реакция тех, на ком, собственно, и зарабатывают деньги?

И вот что характерно: сборы на аэронавигацию резко возрастут на пике сезона. Когда многим, кто планировал путешествия на это лето, пересесть с самолета на поезд будет затруднительно.

Отдых в России
Дмитрий Каменщик
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