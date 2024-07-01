Челябинцам запретили приезжать в природный парк Иремель после ливней

Жителям Челябинской области запретили посещать природный парк Иремель, который находится в Башкирии на границе регионов. Об этом сообщили на официальной странице парка в соцсети. Из-за ливней размыло переправы, поэтому проезд затруднен.

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«В связи с неблагоприятными погодными условиями и во избежание чрезвычайных происшествий Администрация природного парка „Иремель“ сообщает, что природный парк „Иремель“ временно закрыт для посещения, так как уровень рек значительно поднялся из-за дождей. Подъезд контрольно-пропускным пунктам затруднен», — сообщили на официальной странице парка в соцсети «ВКонтакте».



Администрация парка предупредила, что проехать на машине до них невозможно, транспорт будет застревать. В парке пообещали сообщить о дате возобновления посещений.

Ранее URA.RU сообщало об обильных ливнях, которые привели к подтоплению ряда территорий Челябинской области. Так, специалисты поисково-спасательной службы Челябинской области эвакуировали более двухсот туристов из зон подтопления после выхода из берегов реки Юрюзань.