Чем Нижний Новгород привлекает туристов

Нижний Новгород с его богатым историческим наследием привлекает гостей из разных уголков России и других стран. Особой популярностью столица Приволжья пользуется у туристов летом. О том, что интересует гостей города больше всего и с какими сложностями сталкиваются гиды, редакции сайта pravda-nn.ru рассказал искусствовед, культуролог и экскурсовод Даня Легасов.

Купеческое наследие

Даня проводит экскурсии по Нижнему Новгороду около 3‑х лет и ведет блог, с помощью которого привлекает людей знакомиться с городом. По его словам, самые востребованные экскурсии — по улицам Большой Покровской и Ильинской.

Большая Покровская — главная прогулочная улица города, а Ильинская — наследие купечества Нижнего Новгорода, где жили самые богатые бизнесмены прошлого.

Туристы в основном приезжают из Москвы, но бывают и ребята из ближнего зарубежья, например, Казахстана, Беларуси. Чаще всего это молодежь в возрасте от 20 до 35 лет, которые увлекаются внутренним туризмом, путешествуют по стране, чтобы открыть для себя новые ее части. Даня подчеркивает, что Нижний Новгород открыли совсем недавно для широких масс.

«В советское время город был закрытым, о нем толком не говорили, и никто не знал, какое здесь красивое купеческое наследие можно встретить», — рассказывает экскурсовод.



Даня отмечает, что больше всего туристы хотят увидеть именно наследие, а не просто главные фасады зданий. Они хотят погрузиться глубже, узнать, как раньше жили люди, посмотреть парадные подъезды, закоулки и дворики. В общем, увидеть все то, что обычно никто не видит. В этом плане именно экскурсии помогают лучше узнать город, получить представление о его истории и быте.

По словам Дани, люди вдохновляются поездками из видео в социальных сетях и приезжают посмотреть закаты, вкусно покушать, сходить на экскурсии и просто отдохнуть. Посмотреть на Волгу, сходить на Стрелку, прокатиться на канатной дороге. Все это — лишь малая часть того, чем можно заняться в Нижнем Новгороде.

Влюбиться в Нижний

Самым интересным в работе гида Даня считает привлекать внимание людей, влюблять их в наследие города, его прошлое и культуру.

«Я, как искусствовед и культуролог, являюсь человеком, поглощенным и влюбленным в нашу историю, транслирую свою любовь в интернете и заряжаю ей людей», — рассказывает он.



По опыту Дани, экскурсии чаще всего проходят без каких-либо трудностей. Иногда туристы могут опаздывать из-за неправильного планирования времени, но, как он заметил, в этом нет ничего страшного. Также бывает такое, что во время экскурсии к ним пытаются присоединиться посторонние люди, но ребята сразу же обозначают границы.

Как отмечает экскурсовод, люди, которые приезжают, абсолютно ничего не знают о Нижнем Новгороде. Через призму его восприятия они знакомятся с городом, влюбляются в него и позже приезжают снова.

«Часто бывает, что туристы вообще не ожидают тех впечатлений, которые в итоге получают», — заключает Даня.



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