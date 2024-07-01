Сколько инвестиций получила туристическая отрасль Алтая в 2023 году

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил, что регион стал одним из лидеров страны по объему вложенных средств в туристическую отрасль. Чиновник отметил, что туристическая привлекательность Алтая из года в год только повышается.

© runews24.ru

В 2023 году регион посетило 2,3 млн туристов, что говорит о восстановлении отрасли после упадка времен ковидных ограничений. Глава региона отметил, что этого удалось добиться благодаря вливаниям из федерального и местного бюджетов.

В прошлом году туристическая отрасль привлекла частных инвестиций на сумму больше 3 млрд рублей, и еще 1 млрд был получен из различных государственных фондов. Почти 90% туристического бизнеса приходится на малое и среднее предпринимательство.

Ранее сообщалось, что Иркутск и Казань заключили договор о совместном развитии туризма.

Туристический бизнес Петербурга недосчитался двух третей китайских туристов. Привлекательность города оказалась сильно переоценена.