Курортный налог: как из-за нового порядка оплаты изменится стоимость отдыха

Законодатель пересмотрел порядок взимания курортного сбора, не только изменив плательщика, но и внеся ряд корректировок по стоимости. «ФедералПресс» разобрался, как эти инновации отразятся на кармане отдыхающих.

В правительстве отметили, что после введения изменений фиксированная плата будет взиматься с номера в гостинице, а не с проживающего в нем. Базовая ставка составит около 65 рублей за один номер в сутки, то есть шесть тысяч в квартал. Правда, есть оговорка: местные власти могут вводить сборы по месяцам, чтобы, условно, в феврале их не платил на лето ориентированный бизнес.

Курортный сбор платится раз в квартал, до 5-го числа надо внести средства, а до 10-го представить отчетность.

Часть опрошенных «ФедералПресс» владельцев небольших гостиниц и гостевых домов на правах анонимности рассказали, что в их сегменте ожидается рост стоимости размещения. «Никто из своего кармана платить не будет», – подчеркивают отельеры.

В качестве примера предположим, что есть гостиница на 20 номеров. Платить надо за каждый, и по итогам квартала дополнительная сумма составит уже 120 тысяч рублей. При стоимости номера порядка пяти тысяч рублей за сутки рост цены увеличится примерно на 15–20 % в зависимости от сезона. Ведь теперь оплачивать придется даже пустые номера. Делаться это будет, что логично, за счет заселяющихся, равномерно распределяя эти 120 тысяч на все тарифы.

Мнения экспертов

Экономист Роман Иноземцев считает, что изменение системы начисления курортного сбора – это шаг к упрощению его администрирования, а также шаг к повышению суммы взимаемых денег. От этого однозначно выигрывают бюджеты муниципалитетов, которые получат больше денежных средств и смогут их направить в том числе на благоустройство тех же самых поселков и городов, куда приезжают туристы, подчеркивает эксперт.

«Да, эти деньги лягут на владельцев отелей и гостиниц, от чего пострадают прежде всего малые отели и гостиницы, и свои расходы они, естественно, переложат на потребителя. При этом нет никаких оснований думать, что в будущем курортный сбор не будет увеличиваться. Соответственно, у малого бизнеса гостеприимства вырисовывается неприятная перспектива начать проигрывать конкуренцию крупным отелям, которые могут сгладить удар за счет масштаба», – прокомментировал «ФедералПресс» Роман Иноземцев.



По его мнению, для того чтобы не утонуть, владельцам бизнеса нужно развивать новые компетенции: собирать информацию и ее анализировать, вести управленческий учет, возможно, переосмыслить формат заведения или даже найти себе занятие на несезонное время – время легких денег в курортном гостеприимстве прошло и пора изменяться.

«При этом я бы обратил внимание на то, что курортный сезон в России достаточно короткий и по соотношению цена-качество наша страна далеко не в лидерах, следовательно, дополнительная налоговая нагрузка и без того неконкурентоспособной отрасли может иметь негативные последствия», – подытожил Роман Иноземцев.



Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Арменак Тозлян («Единая Россия») обращает внимание, что целесообразность существования системы взимания курортного сбора в Краснодарском крае ежегодно подтверждается.