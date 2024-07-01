Иркутск и Казань договорились совместно развивать туристический потенциал городов
Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова сообщила, что она подписала с председателем комитета по экономике и стратегическому планированию Иркутска Татьяной Макарычевой соглашение о совместном развитии туристической отрасли.
Договор был заключен в Иркутске после Сабантуя, на котором проводилась дегустация национальных блюд Татарстана, а также были организованы различные игры. Санникова отметила, что новые документ открывает большой потенциал взаимного развития туристической отрасли.
Ранее стало известно, что в Приморье появилось министерство туризма. Это стало естественным шагом после упразднения федерального ведомства.
Ранее сообщалось, что в Татарстане намерены до конца года распределить среди бизнесменов субсидии на развитие туризма в регионе.